Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত জামায়াত নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত জামায়াত নেতার মৃত্যু
মো. লিয়াকত আলী। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য, জামায়াতে ইসলামীর খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির নেতা (সাংঠনিক থানা শাখার সেক্রেটারি) অ্যাডভোকেট খান মো. লিয়াকত আলী (৫৩) ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গতকাল রোববার রাত ১০টা ৫০ মিনিটের দিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

রাতেই তাঁর মরদেহ গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের উদয়ন খালী গ্রামে নিয়ে আসা হয়। পরে মসজিদ সংলগ্ন বালুর মাঠে প্রথম জানাজা হয়। পরে তার কফিন খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার দেয়াড়ার বাড়িতে নিয়ে আসেন। এখানে জোহরবাদ বায়তুল মামুর জামে মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা হয়। জানাজা শেষে রূপসায় সেনের বাজার মল্লিক বাড়ি সালেহা ইউসুফিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়।

বিষয়:

খুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনা সদরআইনজীবীজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
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