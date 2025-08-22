নিখোঁজ ব্যবসায়ী শফিকুলকে ফিরে পেতে মায়ের আকুতি

অভয়নগর (যশোর) প্রতিনিধি
জরুরি প্রয়োজনে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান শফিকুল ইসলাম (৫২)। মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়িতে সন্ধান না পেয়ে নিখোঁজ শফিকুলকে ফিরে পেতে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন তাঁর ভাই।
ঘটনাটি ঘটেছে যশোরের অভয়নগর উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের পোতপাড়া গ্রামে। শফিকুল ইসলাম পোতপাড়া গ্রামের মন্টুর বাড়িসংলগ্ন মৃত আব্দুল মান্নান শেখের ছেলে। পেশায় তিনি একজন কাঠ ব্যবসায়ী।
নিখোঁজ শফিকুল ইসলামের ভাই শেখ নবীউল্লাহ বলেন, ‘গত বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জরুরি প্রয়োজনে শফিকুল ভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর পাইকপাড়া চৌরাস্তার মোড় থেকে তিনি নিখোঁজ হন। ছেলের অপেক্ষায় মধ্যরাত পর্যন্ত আমার বৃদ্ধ মা বারান্দায় বসেছিলেন। পরদিন সকাল থেকে নিখোঁজ ভাইয়ের সন্ধানে আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িসহ বিভিন্ন বাজারে খোঁজাখুঁজি করা হয়। কোথাও না পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাতে আমি নিজে অভয়নগর থানায় নিখোঁজের সাধারণ ডায়েরি করেছি।’
শেখ নবীউল্লাহ আরও বলেন, ‘নিখোঁজের সময় শফিকুল ভাইয়ের পরনে ছিল সবুজ রঙের গেঞ্জি। তিনি অবিবাহিত। মাথার চুল কালো, মুখে ছোট সাদা-কালো দাড়ি, গায়ের রং ফর্সা, উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, ওজন ৮০ কেজি।’
এ ব্যাপারে আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আলীম বলেন, শফিকুল ইসলাম নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তকাজ শুরু করা হয়েছে।
এদিকে দুদিন পার হলেও নিখোঁজ শফিকুলের সন্ধান না পেয়ে তাঁর বৃদ্ধ মা নুরজাহান বেগম পাগলপ্রায়। তাই সন্ধান পেলে নিকটস্ত থানা অথবা ০১৯২৬-৮৬৫৯০২ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
