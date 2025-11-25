খুলনায় শিকারিদের দৌরাত্ম্যে ঝুঁকিতে পরিযায়ী পাখির বিচরণ

হিরামন মন্ডল সাগর, বটিয়াঘাটা (খুলনা)
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, কয়রাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। আর এসব অঞ্চলের সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাখি শিকারি চক্র। মাঠ, খাল-বিল ধানখেতে রাত-দিন ফাঁদ পাতছে তারা। পাখি ধরতে নানা রকম অপকৌশল তৈরি করছে পাখি শিকারিরা। তারা পাখির ডাক ও সুর নকল করতে সক্ষম এমন বিশেষ যন্ত্র তৈরি করে তা পাখি আকর্ষণের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। ধানখেতে বসে বিভিন্ন পাখির ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে তারা। এতে উড়ন্ত পাখি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে এবং ফাঁদে আটকা পড়ে। শিকারিরা নাইলনের সুতা দিয়ে ছোট-বড় করে ধানখেতে ও ধানের ওপরে বিছিয়ে রাখছে। এতে ধানখেতে উড়ে আসা পাখি সুতায় আটকা পড়ছে। কেঁচো দিয়ে, বড়শি পেতে, কোচ মেরে এবং কারেন্ট জাল পেতে পাখি শিকার করছে অসাধু শিকারিরা। মোবাইল ফোনে পাখির ডাক রেকর্ড করে বাজায়। পাখিরা এই ডাক শুনে শিকারিদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তখন শিকারিরা পাখি ধরে ফেলে।
বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে গোপনে পরিযায়ী পাখি বেচাকেনা চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিকারি চক্রের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, শীতের শুরুতেই পাখি ধরা শুরু হয়েছে। তবে এবার পাখির সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দাম অনেক বেশি। জলকচু, ডঙ্কুর, আলতি, বয়া, নীলপরী, কাম, হাঁস পাখি, কড়াসহ বহু নাম না জানা পরিযায়ী পাখি ধরা হচ্ছে। এর মধ্যে ডঙ্কুর ৪০০ টাকা, জল কচু ৩০০, হাঁস পাখি ৩০০ থেকে ৪০০, আলতি ৬০ টাকা, কাম পাখি এক হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।
জানা গেছে, ডুমুরিয়া উপজেলার শিবনগর, বান্দা, নোয়াকাটি, মাদারতলা, কাঞ্চননগর, বানিয়াখালী, শরাফপুর, জাবড়া, কাঁঠালতলা, বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা এই পাখি বিক্রি হচ্ছে। বটিয়াঘাটা উপজেলার সুন্দরমহল, কৈয়া, উত্তর-দক্ষিণ শৈলমারী, ফুলতলা, গঙ্গারামপুর, আমিরপুর, বিরাট, পুটিমারি, তেঁতুলতলা, হাটবাটিসহ ইত্যাদি স্থানে পাখি বেচাকেনা হয়ে থাকে। পাইকগাছা উপজেলার লতা, সোলাদানা, মুনকিয়া, আলোকদ্বীপ, জামতলা, কাঠামারি, দারুণমল্লিক, সৈয়দখালী, নৈয়াই, গেওয়াবুনিয়া, জিরবুনিয়া, দেলুটি ও আশপাশের হাটবাজারে পাখি বিক্রি হয়ে থাকে।
দাকোপ উপজেলার চালনা বৌমার গাছতলা, বটবুনিয়া, সালতা, বাজুয়া, লাউডোব, লক্ষ্মীখোলা, গড়খালী, কামিনী বাঁশিসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে অর্ডার নিয়ে পাখি বিক্রি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, পাখি শিকারিদের রয়েছে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন পাখি শিকারি মোবাইল ফোনে অর্ডার নেয় এবং বড় অঙ্কের টাকার বিনিময় গ্রাম থেকে শহরে পাখি সরবরাহ করে থাকে।
স্থানীয় পাখি শিকারি বাবলু, মনি, আক্তারুল ইসলাম, নয়নসহ আরও অনেকে বলেন, পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এটি বিক্রি করে ভালো টাকা পান তাঁরা। তাই পাখি শিকার করেন তাঁরা।
বটিয়াঘাটা উপজেলা পাখি সংরক্ষণ পরিষদ ও পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য অলকেশ কুমার সরকার বলেন, ‘পাখি শিকারিদের ধরতে আমরা রাতে ধানখেতে পাহারা দিই। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমরা পাখির সংরক্ষণসহ অবাধে পাখি শিকার রোধে কাজ করে আসছি। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আমরা আমাদের এই কর্মকাণ্ড চলমান রেখেছি।’
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি সভাপতি আলকামা রমিন বলেন, একসময় বিশ্ববিদ্যালয় পাখি সংরক্ষণ ও গবেষণা নিয়ে একটি সংগঠন কাজ করত। কিন্তু এখন আর তাদের সেই অ্যাক্টিভিটি নেই।
বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, পরিযায়ী পাখিসহ দেশীয় পাখি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, গণসচেতনতামূলক সভা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ। পাখি শিকারের ফাঁদ ও জাল কাটা হচ্ছে। গোপন তথ্য প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও হাট-বাজারে বন্য প্রাণী উদ্ধার অভিযান করা হচ্ছে। অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী তথ্য দানকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘অতিথি পাখি শিকার করা আইনের চোখে অপরাধ। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ই হতে পারে। বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী তফসিল ১ ও ২-এ উল্লেখিত কোনো পরিযায়ী পাখি শিকার করলে প্রথমবার সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই অপরাধ আমার দ্বিতীয়বার করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।’
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, কয়রাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। আর এসব অঞ্চলের সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাখি শিকারি চক্র। মাঠ, খাল-বিল ধানখেতে রাত-দিন ফাঁদ পাতছে তারা। পাখি ধরতে নানা রকম অপকৌশল তৈরি করছে পাখি শিকারিরা। তারা পাখির ডাক ও সুর নকল করতে সক্ষম এমন বিশেষ যন্ত্র তৈরি করে তা পাখি আকর্ষণের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। ধানখেতে বসে বিভিন্ন পাখির ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে তারা। এতে উড়ন্ত পাখি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে এবং ফাঁদে আটকা পড়ে। শিকারিরা নাইলনের সুতা দিয়ে ছোট-বড় করে ধানখেতে ও ধানের ওপরে বিছিয়ে রাখছে। এতে ধানখেতে উড়ে আসা পাখি সুতায় আটকা পড়ছে। কেঁচো দিয়ে, বড়শি পেতে, কোচ মেরে এবং কারেন্ট জাল পেতে পাখি শিকার করছে অসাধু শিকারিরা। মোবাইল ফোনে পাখির ডাক রেকর্ড করে বাজায়। পাখিরা এই ডাক শুনে শিকারিদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তখন শিকারিরা পাখি ধরে ফেলে।
বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে গোপনে পরিযায়ী পাখি বেচাকেনা চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিকারি চক্রের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, শীতের শুরুতেই পাখি ধরা শুরু হয়েছে। তবে এবার পাখির সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দাম অনেক বেশি। জলকচু, ডঙ্কুর, আলতি, বয়া, নীলপরী, কাম, হাঁস পাখি, কড়াসহ বহু নাম না জানা পরিযায়ী পাখি ধরা হচ্ছে। এর মধ্যে ডঙ্কুর ৪০০ টাকা, জল কচু ৩০০, হাঁস পাখি ৩০০ থেকে ৪০০, আলতি ৬০ টাকা, কাম পাখি এক হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।
জানা গেছে, ডুমুরিয়া উপজেলার শিবনগর, বান্দা, নোয়াকাটি, মাদারতলা, কাঞ্চননগর, বানিয়াখালী, শরাফপুর, জাবড়া, কাঁঠালতলা, বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা এই পাখি বিক্রি হচ্ছে। বটিয়াঘাটা উপজেলার সুন্দরমহল, কৈয়া, উত্তর-দক্ষিণ শৈলমারী, ফুলতলা, গঙ্গারামপুর, আমিরপুর, বিরাট, পুটিমারি, তেঁতুলতলা, হাটবাটিসহ ইত্যাদি স্থানে পাখি বেচাকেনা হয়ে থাকে। পাইকগাছা উপজেলার লতা, সোলাদানা, মুনকিয়া, আলোকদ্বীপ, জামতলা, কাঠামারি, দারুণমল্লিক, সৈয়দখালী, নৈয়াই, গেওয়াবুনিয়া, জিরবুনিয়া, দেলুটি ও আশপাশের হাটবাজারে পাখি বিক্রি হয়ে থাকে।
দাকোপ উপজেলার চালনা বৌমার গাছতলা, বটবুনিয়া, সালতা, বাজুয়া, লাউডোব, লক্ষ্মীখোলা, গড়খালী, কামিনী বাঁশিসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে অর্ডার নিয়ে পাখি বিক্রি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, পাখি শিকারিদের রয়েছে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন পাখি শিকারি মোবাইল ফোনে অর্ডার নেয় এবং বড় অঙ্কের টাকার বিনিময় গ্রাম থেকে শহরে পাখি সরবরাহ করে থাকে।
স্থানীয় পাখি শিকারি বাবলু, মনি, আক্তারুল ইসলাম, নয়নসহ আরও অনেকে বলেন, পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এটি বিক্রি করে ভালো টাকা পান তাঁরা। তাই পাখি শিকার করেন তাঁরা।
বটিয়াঘাটা উপজেলা পাখি সংরক্ষণ পরিষদ ও পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য অলকেশ কুমার সরকার বলেন, ‘পাখি শিকারিদের ধরতে আমরা রাতে ধানখেতে পাহারা দিই। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমরা পাখির সংরক্ষণসহ অবাধে পাখি শিকার রোধে কাজ করে আসছি। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আমরা আমাদের এই কর্মকাণ্ড চলমান রেখেছি।’
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি সভাপতি আলকামা রমিন বলেন, একসময় বিশ্ববিদ্যালয় পাখি সংরক্ষণ ও গবেষণা নিয়ে একটি সংগঠন কাজ করত। কিন্তু এখন আর তাদের সেই অ্যাক্টিভিটি নেই।
বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, পরিযায়ী পাখিসহ দেশীয় পাখি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, গণসচেতনতামূলক সভা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ। পাখি শিকারের ফাঁদ ও জাল কাটা হচ্ছে। গোপন তথ্য প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও হাট-বাজারে বন্য প্রাণী উদ্ধার অভিযান করা হচ্ছে। অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী তথ্য দানকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘অতিথি পাখি শিকার করা আইনের চোখে অপরাধ। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ই হতে পারে। বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী তফসিল ১ ও ২-এ উল্লেখিত কোনো পরিযায়ী পাখি শিকার করলে প্রথমবার সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই অপরাধ আমার দ্বিতীয়বার করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।’
হিরামন মন্ডল সাগর, বটিয়াঘাটা (খুলনা)
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, কয়রাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। আর এসব অঞ্চলের সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাখি শিকারি চক্র। মাঠ, খাল-বিল ধানখেতে রাত-দিন ফাঁদ পাতছে তারা। পাখি ধরতে নানা রকম অপকৌশল তৈরি করছে পাখি শিকারিরা। তারা পাখির ডাক ও সুর নকল করতে সক্ষম এমন বিশেষ যন্ত্র তৈরি করে তা পাখি আকর্ষণের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। ধানখেতে বসে বিভিন্ন পাখির ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে তারা। এতে উড়ন্ত পাখি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে এবং ফাঁদে আটকা পড়ে। শিকারিরা নাইলনের সুতা দিয়ে ছোট-বড় করে ধানখেতে ও ধানের ওপরে বিছিয়ে রাখছে। এতে ধানখেতে উড়ে আসা পাখি সুতায় আটকা পড়ছে। কেঁচো দিয়ে, বড়শি পেতে, কোচ মেরে এবং কারেন্ট জাল পেতে পাখি শিকার করছে অসাধু শিকারিরা। মোবাইল ফোনে পাখির ডাক রেকর্ড করে বাজায়। পাখিরা এই ডাক শুনে শিকারিদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তখন শিকারিরা পাখি ধরে ফেলে।
বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে গোপনে পরিযায়ী পাখি বেচাকেনা চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিকারি চক্রের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, শীতের শুরুতেই পাখি ধরা শুরু হয়েছে। তবে এবার পাখির সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দাম অনেক বেশি। জলকচু, ডঙ্কুর, আলতি, বয়া, নীলপরী, কাম, হাঁস পাখি, কড়াসহ বহু নাম না জানা পরিযায়ী পাখি ধরা হচ্ছে। এর মধ্যে ডঙ্কুর ৪০০ টাকা, জল কচু ৩০০, হাঁস পাখি ৩০০ থেকে ৪০০, আলতি ৬০ টাকা, কাম পাখি এক হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।
জানা গেছে, ডুমুরিয়া উপজেলার শিবনগর, বান্দা, নোয়াকাটি, মাদারতলা, কাঞ্চননগর, বানিয়াখালী, শরাফপুর, জাবড়া, কাঁঠালতলা, বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা এই পাখি বিক্রি হচ্ছে। বটিয়াঘাটা উপজেলার সুন্দরমহল, কৈয়া, উত্তর-দক্ষিণ শৈলমারী, ফুলতলা, গঙ্গারামপুর, আমিরপুর, বিরাট, পুটিমারি, তেঁতুলতলা, হাটবাটিসহ ইত্যাদি স্থানে পাখি বেচাকেনা হয়ে থাকে। পাইকগাছা উপজেলার লতা, সোলাদানা, মুনকিয়া, আলোকদ্বীপ, জামতলা, কাঠামারি, দারুণমল্লিক, সৈয়দখালী, নৈয়াই, গেওয়াবুনিয়া, জিরবুনিয়া, দেলুটি ও আশপাশের হাটবাজারে পাখি বিক্রি হয়ে থাকে।
দাকোপ উপজেলার চালনা বৌমার গাছতলা, বটবুনিয়া, সালতা, বাজুয়া, লাউডোব, লক্ষ্মীখোলা, গড়খালী, কামিনী বাঁশিসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে অর্ডার নিয়ে পাখি বিক্রি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, পাখি শিকারিদের রয়েছে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন পাখি শিকারি মোবাইল ফোনে অর্ডার নেয় এবং বড় অঙ্কের টাকার বিনিময় গ্রাম থেকে শহরে পাখি সরবরাহ করে থাকে।
স্থানীয় পাখি শিকারি বাবলু, মনি, আক্তারুল ইসলাম, নয়নসহ আরও অনেকে বলেন, পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এটি বিক্রি করে ভালো টাকা পান তাঁরা। তাই পাখি শিকার করেন তাঁরা।
বটিয়াঘাটা উপজেলা পাখি সংরক্ষণ পরিষদ ও পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য অলকেশ কুমার সরকার বলেন, ‘পাখি শিকারিদের ধরতে আমরা রাতে ধানখেতে পাহারা দিই। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমরা পাখির সংরক্ষণসহ অবাধে পাখি শিকার রোধে কাজ করে আসছি। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আমরা আমাদের এই কর্মকাণ্ড চলমান রেখেছি।’
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি সভাপতি আলকামা রমিন বলেন, একসময় বিশ্ববিদ্যালয় পাখি সংরক্ষণ ও গবেষণা নিয়ে একটি সংগঠন কাজ করত। কিন্তু এখন আর তাদের সেই অ্যাক্টিভিটি নেই।
বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, পরিযায়ী পাখিসহ দেশীয় পাখি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, গণসচেতনতামূলক সভা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ। পাখি শিকারের ফাঁদ ও জাল কাটা হচ্ছে। গোপন তথ্য প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও হাট-বাজারে বন্য প্রাণী উদ্ধার অভিযান করা হচ্ছে। অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী তথ্য দানকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘অতিথি পাখি শিকার করা আইনের চোখে অপরাধ। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ই হতে পারে। বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী তফসিল ১ ও ২-এ উল্লেখিত কোনো পরিযায়ী পাখি শিকার করলে প্রথমবার সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই অপরাধ আমার দ্বিতীয়বার করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।’
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ডুমুরিয়া, পাইকগাছা, রূপসা, দিঘলিয়া, তেরখাদা, কয়রাসহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পরিযায়ী পাখির আগমন শুরু হয়েছে। আর এসব অঞ্চলের সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাখি শিকারি চক্র। মাঠ, খাল-বিল ধানখেতে রাত-দিন ফাঁদ পাতছে তারা। পাখি ধরতে নানা রকম অপকৌশল তৈরি করছে পাখি শিকারিরা। তারা পাখির ডাক ও সুর নকল করতে সক্ষম এমন বিশেষ যন্ত্র তৈরি করে তা পাখি আকর্ষণের ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করছে। ধানখেতে বসে বিভিন্ন পাখির ডাকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে তারা। এতে উড়ন্ত পাখি বিভ্রান্ত হয়ে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে এবং ফাঁদে আটকা পড়ে। শিকারিরা নাইলনের সুতা দিয়ে ছোট-বড় করে ধানখেতে ও ধানের ওপরে বিছিয়ে রাখছে। এতে ধানখেতে উড়ে আসা পাখি সুতায় আটকা পড়ছে। কেঁচো দিয়ে, বড়শি পেতে, কোচ মেরে এবং কারেন্ট জাল পেতে পাখি শিকার করছে অসাধু শিকারিরা। মোবাইল ফোনে পাখির ডাক রেকর্ড করে বাজায়। পাখিরা এই ডাক শুনে শিকারিদের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে থাকে। তখন শিকারিরা পাখি ধরে ফেলে।
বিভিন্ন উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে গোপনে পরিযায়ী পাখি বেচাকেনা চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিকারি চক্রের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, শীতের শুরুতেই পাখি ধরা শুরু হয়েছে। তবে এবার পাখির সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় দাম অনেক বেশি। জলকচু, ডঙ্কুর, আলতি, বয়া, নীলপরী, কাম, হাঁস পাখি, কড়াসহ বহু নাম না জানা পরিযায়ী পাখি ধরা হচ্ছে। এর মধ্যে ডঙ্কুর ৪০০ টাকা, জল কচু ৩০০, হাঁস পাখি ৩০০ থেকে ৪০০, আলতি ৬০ টাকা, কাম পাখি এক হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।
জানা গেছে, ডুমুরিয়া উপজেলার শিবনগর, বান্দা, নোয়াকাটি, মাদারতলা, কাঞ্চননগর, বানিয়াখালী, শরাফপুর, জাবড়া, কাঁঠালতলা, বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা এই পাখি বিক্রি হচ্ছে। বটিয়াঘাটা উপজেলার সুন্দরমহল, কৈয়া, উত্তর-দক্ষিণ শৈলমারী, ফুলতলা, গঙ্গারামপুর, আমিরপুর, বিরাট, পুটিমারি, তেঁতুলতলা, হাটবাটিসহ ইত্যাদি স্থানে পাখি বেচাকেনা হয়ে থাকে। পাইকগাছা উপজেলার লতা, সোলাদানা, মুনকিয়া, আলোকদ্বীপ, জামতলা, কাঠামারি, দারুণমল্লিক, সৈয়দখালী, নৈয়াই, গেওয়াবুনিয়া, জিরবুনিয়া, দেলুটি ও আশপাশের হাটবাজারে পাখি বিক্রি হয়ে থাকে।
দাকোপ উপজেলার চালনা বৌমার গাছতলা, বটবুনিয়া, সালতা, বাজুয়া, লাউডোব, লক্ষ্মীখোলা, গড়খালী, কামিনী বাঁশিসহ বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে অর্ডার নিয়ে পাখি বিক্রি করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, পাখি শিকারিদের রয়েছে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। বিভিন্ন পাখি শিকারি মোবাইল ফোনে অর্ডার নেয় এবং বড় অঙ্কের টাকার বিনিময় গ্রাম থেকে শহরে পাখি সরবরাহ করে থাকে।
স্থানীয় পাখি শিকারি বাবলু, মনি, আক্তারুল ইসলাম, নয়নসহ আরও অনেকে বলেন, পাখি শিকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এটি বিক্রি করে ভালো টাকা পান তাঁরা। তাই পাখি শিকার করেন তাঁরা।
বটিয়াঘাটা উপজেলা পাখি সংরক্ষণ পরিষদ ও পাখি সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য অলকেশ কুমার সরকার বলেন, ‘পাখি শিকারিদের ধরতে আমরা রাতে ধানখেতে পাহারা দিই। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমরা পাখির সংরক্ষণসহ অবাধে পাখি শিকার রোধে কাজ করে আসছি। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় আমরা আমাদের এই কর্মকাণ্ড চলমান রেখেছি।’
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি সভাপতি আলকামা রমিন বলেন, একসময় বিশ্ববিদ্যালয় পাখি সংরক্ষণ ও গবেষণা নিয়ে একটি সংগঠন কাজ করত। কিন্তু এখন আর তাদের সেই অ্যাক্টিভিটি নেই।
বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ খুলনার বিভাগীয় বন কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল বলেন, পরিযায়ী পাখিসহ দেশীয় পাখি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, গণসচেতনতামূলক সভা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ। পাখি শিকারের ফাঁদ ও জাল কাটা হচ্ছে। গোপন তথ্য প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও হাট-বাজারে বন্য প্রাণী উদ্ধার অভিযান করা হচ্ছে। অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার বিধিমালা ২০২০ অনুযায়ী তথ্য দানকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘অতিথি পাখি শিকার করা আইনের চোখে অপরাধ। শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়ই হতে পারে। বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী তফসিল ১ ও ২-এ উল্লেখিত কোনো পরিযায়ী পাখি শিকার করলে প্রথমবার সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই অপরাধ আমার দ্বিতীয়বার করলে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।’
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক...১৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ভোলা প্রতিনিধি
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কটি দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রী ও পথচারীরা।
খবর পেয়ে লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক থেকে সরে আসেন।
নিখোঁজ জেলেদের স্বজনেরা জানান, ১০ নভেম্বর ফারুক মাঝির নেতৃত্বে ১৩ জেলে মাছ ধরার একটি ট্রলারে করে বঙ্গোপসাগরে যান। ১১ নভেম্বর থেকে তাঁদের কোনো সন্ধান মিলছে না। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা উদ্ধার অভিযানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা। এ জন্য উৎকণ্ঠায় থাকা স্বজনেরা দ্রুত সাগরে উদ্ধার অভিযান শুরুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন।
জানা গেছে, ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে রয়েছেন ট্রলার মালিক ফারুক (৫৩), মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), মো. শামিম (২৩), মো. খোকন (৩৫), মো. সজিব (২২), মো. আলম (৪৬), হেলাল উদ্দিন (৪০), মো. ফারুক (৪২), মাকসুদুর রহমান (৪২), ছাব্বির (২৫) এবং নাছির, আব্দুল মালেক, মাকসুদ। তাঁদের বাড়ি লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে।
লালমোহনের ইউএনও মো. শাহ আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য যা যা করণীয়, সবই করব। নিখোঁজ জেলেদের সন্ধানে কোস্ট গার্ড এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পুলিশও পদক্ষেপ নিয়েছে। থানা থেকে নিখোঁজের বিষয়টি দেশের সব থানায় বার্তা দেওয়া হয়েছে।’
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে সড়কটি দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রী ও পথচারীরা।
খবর পেয়ে লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নৌবাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক থেকে সরে আসেন।
নিখোঁজ জেলেদের স্বজনেরা জানান, ১০ নভেম্বর ফারুক মাঝির নেতৃত্বে ১৩ জেলে মাছ ধরার একটি ট্রলারে করে বঙ্গোপসাগরে যান। ১১ নভেম্বর থেকে তাঁদের কোনো সন্ধান মিলছে না। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা উদ্ধার অভিযানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনকারীরা। এ জন্য উৎকণ্ঠায় থাকা স্বজনেরা দ্রুত সাগরে উদ্ধার অভিযান শুরুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করেন।
জানা গেছে, ১৪ দিন ধরে নিখোঁজ জেলেদের মধ্যে রয়েছেন ট্রলার মালিক ফারুক (৫৩), মো. জাহাঙ্গীর (৩৮), মো. শামিম (২৩), মো. খোকন (৩৫), মো. সজিব (২২), মো. আলম (৪৬), হেলাল উদ্দিন (৪০), মো. ফারুক (৪২), মাকসুদুর রহমান (৪২), ছাব্বির (২৫) এবং নাছির, আব্দুল মালেক, মাকসুদ। তাঁদের বাড়ি লালমোহন উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে।
লালমোহনের ইউএনও মো. শাহ আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের পক্ষে সম্ভাব্য যা যা করণীয়, সবই করব। নিখোঁজ জেলেদের সন্ধানে কোস্ট গার্ড এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। নিখোঁজের বিষয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। পুলিশও পদক্ষেপ নিয়েছে। থানা থেকে নিখোঁজের বিষয়টি দেশের সব থানায় বার্তা দেওয়া হয়েছে।’
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে।
প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে গুরুতর আহত আমিনুল ইসলাম নামের একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এদিকে জমি কেনার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানার পাশেই কান্নায় ভেঙে পড়ে আহত ব্যক্তিদের পরিবার।
এলাকাবাসী, ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের লতিফপুর এলাকার জোড়া সেতুর পাশে বেলা ৩টার দিকে ছিনতাইয়ের এ ঘটনা ঘটে। ভাউমান টালাবহ এলাকার বাসিন্দা আফসার আলীর তিন ছেলে আরিফ হোসেন, আরফিন হোসেন ও আবির হোসেন এবং তাঁদের স্বজনেরা জমি কেনার জন্য প্রায় ১৪ লাখ টাকা নিয়ে লতিফপুরের একটি ভেন্ডর অফিসে আসেন। দলিল লেখক কাগজপত্রে ত্রুটি উল্লেখ করলে দলিল সম্পাদন স্থগিত থাকে।
পরে আরফিন, আবির ও তাঁদের ভগ্নিপতি আমিনুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির দিকে রওনা দেন। লতিফপুর জোড়া সেতু এলাকায় পৌঁছালে একটি প্রাইভেট কারে করে দুর্বৃত্তরা তাঁদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা সড়কে ছিটকে পড়তেই ছিনতাইকারীরা দ্রুত এসে টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় এবং গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। গুরুতর আহত আমিনুল ইসলামকে পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে টাকা হারিয়ে ভুক্তভোগী পরিবার থানার পাশেই আর্তনাদ করতে করতে ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কিন্তু এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় আরফিন হোসেন বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
আহত ব্যক্তিদের স্বজন রোকেয়া বেগম বলেন, ‘আমার মা জয়তুন বেগমের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জমি তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের নামে দলিল করার কথা ছিল। কিন্তু কাগজপত্রের ঝামেলার কারণে দলিল করা হয়নি। পরে আমার দুই মামাতো ভাই আরফিন, আবির ও ভগ্নিপতি আমিনুল ওই টাকা নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু দূর গেলেই একটি প্রাইভেট কারে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁদের চাপা দিয়ে প্রায় ১৪ লাখ টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।’
দলিল লেখক মতিউর রহমান বলেন, ‘তাঁদের দলিল সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু ওই জমির একটি আমমোক্তারনামা দলিল থাকায় তা সম্পাদন করা যায়নি। পরে দুই পক্ষকে বুঝিয়ে দিলে তারা চলে যায়।’
কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জামিল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটির তদন্ত চলছে। তবে এখনো কাউকে আটক করা যায়নি।’
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে।
প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে গুরুতর আহত আমিনুল ইসলাম নামের একজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এদিকে জমি কেনার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানার পাশেই কান্নায় ভেঙে পড়ে আহত ব্যক্তিদের পরিবার।
এলাকাবাসী, ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের লতিফপুর এলাকার জোড়া সেতুর পাশে বেলা ৩টার দিকে ছিনতাইয়ের এ ঘটনা ঘটে। ভাউমান টালাবহ এলাকার বাসিন্দা আফসার আলীর তিন ছেলে আরিফ হোসেন, আরফিন হোসেন ও আবির হোসেন এবং তাঁদের স্বজনেরা জমি কেনার জন্য প্রায় ১৪ লাখ টাকা নিয়ে লতিফপুরের একটি ভেন্ডর অফিসে আসেন। দলিল লেখক কাগজপত্রে ত্রুটি উল্লেখ করলে দলিল সম্পাদন স্থগিত থাকে।
পরে আরফিন, আবির ও তাঁদের ভগ্নিপতি আমিনুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির দিকে রওনা দেন। লতিফপুর জোড়া সেতু এলাকায় পৌঁছালে একটি প্রাইভেট কারে করে দুর্বৃত্তরা তাঁদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁরা সড়কে ছিটকে পড়তেই ছিনতাইকারীরা দ্রুত এসে টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নেয় এবং গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। গুরুতর আহত আমিনুল ইসলামকে পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে টাকা হারিয়ে ভুক্তভোগী পরিবার থানার পাশেই আর্তনাদ করতে করতে ভেঙে পড়ে। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। কিন্তু এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। এ ঘটনায় আরফিন হোসেন বাদী হয়ে কালিয়াকৈর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
আহত ব্যক্তিদের স্বজন রোকেয়া বেগম বলেন, ‘আমার মা জয়তুন বেগমের পৈতৃকসূত্রে পাওয়া জমি তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের নামে দলিল করার কথা ছিল। কিন্তু কাগজপত্রের ঝামেলার কারণে দলিল করা হয়নি। পরে আমার দুই মামাতো ভাই আরফিন, আবির ও ভগ্নিপতি আমিনুল ওই টাকা নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কিছু দূর গেলেই একটি প্রাইভেট কারে দুর্বৃত্তরা এসে তাঁদের চাপা দিয়ে প্রায় ১৪ লাখ টাকাভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।’
দলিল লেখক মতিউর রহমান বলেন, ‘তাঁদের দলিল সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম। কিন্তু ওই জমির একটি আমমোক্তারনামা দলিল থাকায় তা সম্পাদন করা যায়নি। পরে দুই পক্ষকে বুঝিয়ে দিলে তারা চলে যায়।’
কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জামিল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটির তদন্ত চলছে। তবে এখনো কাউকে আটক করা যায়নি।’
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক...১৩ মিনিট আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিনিধি, কুবি
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষার সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা এবং ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।
আবেদনের যোগ্যতা
‘এ’ ইউনিট (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ ন্যূনতম ৭.০০ এবং পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
‘বি’ ইউনিট (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় মানবিক শাখায় মোট জিপিএ ৬.০০, বিজ্ঞান শাখায় ৬.৫০ এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৬.০০ থাকতে হবে।
‘সি’ ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ): ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৬.০০ এবং বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় যথাক্রমে ৬.৫০ ও ৬.০০ থাকতে হবে।
এ ছাড়া ‘ও’ লেভেলে পাঁচটি ও ‘এ’ লেভেলে ন্যূনতম দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উভয় লেভেলের মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেডপ্রাপ্ত হতে হবে।
পাশাপাশি সব ইউনিটের আবেদনকারীকে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৩.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রে অপশন সিলেক্ট করতে হবে।
উল্লেখ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি এবং ‘বি’ ও ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষার সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা এবং ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।
আবেদনের যোগ্যতা
‘এ’ ইউনিট (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় (চতুর্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ ন্যূনতম ৭.০০ এবং পৃথকভাবে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
‘বি’ ইউনিট (কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং আইন অনুষদ): এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় মানবিক শাখায় মোট জিপিএ ৬.০০, বিজ্ঞান শাখায় ৬.৫০ এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৬.০০ থাকতে হবে।
‘সি’ ইউনিট (ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ): ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ন্যূনতম জিপিএ ৬.০০ এবং বিজ্ঞান ও মানবিক শাখায় যথাক্রমে ৬.৫০ ও ৬.০০ থাকতে হবে।
এ ছাড়া ‘ও’ লেভেলে পাঁচটি ও ‘এ’ লেভেলে ন্যূনতম দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং উভয় লেভেলের মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে চারটিতে কমপক্ষে ‘বি’ গ্রেডপ্রাপ্ত হতে হবে।
পাশাপাশি সব ইউনিটের আবেদনকারীকে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ (চতুর্থ বিষয়সহ) ৩.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্রে অপশন সিলেক্ট করতে হবে।
উল্লেখ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি এবং ‘বি’ ও ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক...১৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. মাসুদ রানা বলেন, কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আউটার সিগন্যালের সামনে একজন ব্যক্তি দুই বগির মাঝখান থেকে নিচে পড়ে যান। এ সময় সে মারাত্মকভাবে গুরুতর আহত হন। শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ট্রেন যাওয়ার পরপরই স্থানীয়রা এসে জীবিত পেলেও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মারা যান। স্থানীয়রা কেউ তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. আল আমিন বলেন, ‘সন্ধ্যার দিকে রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এমন খবর পান। একটু পর মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারি। এ বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও জানান, স্থানীয়রা জানিয়েছেন নিহত ব্যক্তি ট্রেনের বগির মাঝখানে বসে যাত্রা করছিলেন। বয়স ৬০ বছর। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিল।
গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকাগামী দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনের দুই বগির মাঝখানে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যাত্রী মারা গেছেন।
আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথের কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা মো. মাসুদ রানা বলেন, কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে আউটার সিগন্যালের সামনে একজন ব্যক্তি দুই বগির মাঝখান থেকে নিচে পড়ে যান। এ সময় সে মারাত্মকভাবে গুরুতর আহত হন। শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ট্রেন যাওয়ার পরপরই স্থানীয়রা এসে জীবিত পেলেও অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মারা যান। স্থানীয়রা কেউ তাঁর পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কাওরাইদ রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. আল আমিন বলেন, ‘সন্ধ্যার দিকে রেলওয়ে স্টেশনের আউটার সিগন্যালের কাছে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এমন খবর পান। একটু পর মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পারি। এ বিষয়ে রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও জানান, স্থানীয়রা জানিয়েছেন নিহত ব্যক্তি ট্রেনের বগির মাঝখানে বসে যাত্রা করছিলেন। বয়স ৬০ বছর। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি ছিল।
শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আর শীত পড়তেই এ দেশের জলাশয়, খাল-বিল ও ধানখেতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখির দল। কিন্তু পাখি শিকারি চক্রের দৌরাত্ম্যে পরিযায়ী পাখির বিচরণ হুমকিতে পড়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
১৪ দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারের দাবিতে ভোলার লালমোহন উপজেলায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন তাঁদের স্বজনেরা। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপজেলার ধলীগৌরনগর ইউনিয়নের সিকদার সড়কের দালাল বাজার এলাকায় এই সড়ক...১৩ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দিনদুপুরে প্রাইভেট কারচাপা দিয়ে এক ব্যক্তির জমি কেনার ১৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার লতিফপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের জোড়া সেতুর পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রাইভেট কার দিয়ে চলন্ত মোটরসাইকেলকে চাপা দেওয়ায় তিন ব্যক্তি আহত হয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ২৭ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার টাকা। এ ছাড়া থাকছে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ।১ ঘণ্টা আগে