Ajker Patrika
খুলনা

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২৯ মার্চ ২০২৬, ২০: ০৪
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় লেভেল ক্রসিংয়ে উঠে যাওয়া প্রাইভেট কারে ট্রেনের ধাক্কায় গাড়ির চার যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ রোববার বিকেলে নগরীর খানজাহান আলী থানাধীন মাশিয়ালী মাঠ এলাকার লেভেল ক্রসিংয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন সানি (২৫), আইমুল দিপু (২৩), অমিত (২৫) ও অজ্ঞাতনামা একজন। তাঁদের মধ্যে দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেছেন। অপর দুজন খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের বাড়ি শিরোমনি এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, বিকেল ৫টার দিকে মশিয়ালী মাঠে ক্রিকেট অনুশীলন শেষে ওই চার যুবক একটি প্রাইভেট কারে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় সুন্দরবন এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনা আসছিল। ট্রেন আসার আগে গেটম্যান ক্রসিংয়ের প্রতিবন্ধক দণ্ড নামাচ্ছিলেন, এমন সময় প্রাইভেট কারটি লেভেল ক্রসিং দ্রুত পার হওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে ট্রেনটি প্রাইভেট কারকে সজোরে ধাক্কা দেয় এবং গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে পাশে ছিটকে পড়ে।

খুলনা রেলওয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস আলম খান বলেন, ট্রেনের ধাক্কায় চারজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানতে চাইলে খানজাহান আলী থানার ওসি হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, চালক ট্রেনটি দেখতে না পাওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুজন খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। অন্য দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে চলে গেছেন।

