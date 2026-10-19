Ajker Patrika
En
খুলনা

খুলনায় প্রকাশ্যে বাড়িতে ঢুকে গুলি, আতঙ্ক সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় প্রকাশ্যে বাড়িতে ঢুকে গুলি, আতঙ্ক সৃষ্টি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় বাড়িতে ঢুকে বাথরুমের ভেতরে ৪ থেকে ৫ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে হেলমেট পরা দুর্বৃত্তরা। আজ দুপুরে নগরীর ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ৪১ নম্বর চানমারি অ্যাপ্রোচ রোডের খ্রিষ্টানপাড়ায় একটি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এতে কেউ হতাহত হননি।

খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লোকমান হোসেন জানান, এস এম মুজাহিদুল আজিজ নামের এক ব্যক্তির বাড়ির প্রবেশগেট খুলে ৫ থেকে ৬ দুর্বৃত্ত ভেতরে ঢোকে। তাদের সবার মাথায় হেলমেট ছিল। পরে তারা বাড়ির বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে ৪ থেকে ৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে।

বিষয়:

খুলনাখুলনা জেলাখুলনা বিভাগগুলি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত