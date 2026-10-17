খুলনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই পথচারী নিহত
খুলনায় পৃথক স্থানে ট্রেনের ধাক্কায় এক বৃদ্ধসহ দুই পথচারী নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৭ অক্টোবর) ভোর ও সকালে নগরীর খানজাহান আলী থানার ফুলবাড়ীগেট এবং খালিশপুর থানার আলমনগর এলাকায় দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন ফুলবাড়ীগেট মীরেরডাঙ্গা এলাকার নুর ইসলামের ছেলে মাহফুজুল ইসলাম সিয়াম (১৯) এবং খালিশপুর থানার আলমনগর এলাকার মৃত খবিরউদ্দিনের ছেলে জয়নাল আবেদীন (৮৩)।
খুলনা রেলওয়ে থানার (জিআরপি) সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এস এম রায়হান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ফুলবাড়ীগেট এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মাহফুজুল ইসলাম সিয়াম নিহত হন। পরে সকাল ৯টার দিকে আলমনগর এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় জয়নাল আবেদীন নিহত হন।
দুর্ঘটনা দুটির পর নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় খুলনা রেলওয়ে থানায় পৃথক দুটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।