ভোমরা বন্দরে সাবেক এমপি ননী গোপালের ছেলে গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
ভোমরা বন্দরে গ্রেপ্তার দীপ্ত মণ্ডল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভারত থেকে দেশে ফেরার পথে দীপ্ত মণ্ডল (৩২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরে রাতেই দাকোপ থানা-পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে আসে।

গ্রেপ্তার দীপ্ত মণ্ডল খুলনা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের নেতা ননী গোপাল মণ্ডলের ছেলে। গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করছিলেন বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে দাকোপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত বছরের ২৬ নভেম্বর এই থানায় হওয়া নাশকতা মামলার এজাহারনামীয় আসামি হওয়ায় তাঁকে আজ রোববার খুলনার আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে আদালত তাঁকে করাগারে পাঠিয়েছেন।

সাতক্ষীরাগ্রেপ্তারখুলনাজেলার খবর
