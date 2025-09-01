মাগুরার সাবেক সংসদ সদস্য শিখরের ভাই হিসাম গ্রেপ্তার

মাগুরা প্রতিনিধি
মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের ছোট ভাই ও মাগুরা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান হিসামকে (৪৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোমবার ভোর ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা-পুলিশের একটি দল স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
চুয়াডাঙ্গ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আশরাফুজ্জামান হিসাম দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট হয়ে ভারতে পালানোর পরিকল্পনা করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ রেলস্টেশনে অভিযান চালায়। এ সময় তালাবদ্ধ একটি ব্যাগসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আইয়ুব আলী বেলা ১১টার দিকে সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুজ্জামান হিসামের গ্রেপ্তারের খবর তাঁরা পেয়েছেন। তাঁকে চুয়াডাঙ্গা থেকে আনতে মাগুরা থেকে পুলিশের একটি বিশেষ দল রওনা হয়েছে।
পুলিশ আরও জানায়, জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া অন্তত পাঁচটি মামলার এজাহারে আশরাফুজ্জামান হিসামের নাম রয়েছে। এসব মামলায় তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।
