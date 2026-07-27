খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা

খুলনা নগরীতে ইমন শেখ নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানা এলাকার রেলস্টেশনের দক্ষিণপাশের একটি ঘের থেকে গুলিবিদ্ধ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত যুবক আড়ংঘাটা থানার পাহাড়পুর এলাকার বাসিন্দা সোবহান শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে রেলস্টেশনের দক্ষিণ দিকের একটি ঘেরে ইমন শেখের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেওয়া হয়। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। এর কিছুক্ষণ পর সিআইডি ও পিবিআইয়ের সদস্যদের সেখানে দেখা যায়। তবে কি কারণে এবং কারা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে তা স্থানীয়রা জানাতে পারেনি।
আড়ংঘাটা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ইমনের মাথায় একটি গুলির চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া সিআইডির সদস্যরা কাজ করছেন। পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।
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