Ajker Patrika
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ঢাকা

রাজবাড়ীতে পাঁচ আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজবাড়ীতে পাঁচ আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার রাজবাড়ী সদর উপজেলার রামকান্তপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০। আজ সোমবার সকালে র‌্যাব-১০-এর (সিপিসি-৩) ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে।

আজ বিকেলে র‌্যাব-১০ এর ফরিদপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ফারহান মাহমুদ মোক্তাদা এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

র‌্যাব জানায়, রাজবাড়ী সদর থানার রামকান্তপুর কডাঙ্গা এলাকায় আলম সরদার ও বাহাদুর বিশ্বাসের বসতবাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি ব্রিটিশ কাটাওয়ে রাইফেল, একটি একনলা বন্দুক এবং তিনটি দেশীয় ওয়ান শুটার গান উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—আলম সরদার, ইব্রাহিম শেখ, মো. বাহাদুর বিশ্বাস, ফয়সাল চৌধুরী ওরফে ফরিদ ও রাজু আহমেদ টোকন।

র‌্যাবের তথ্য অনুযায়ী, গ্রেপ্তার ইব্রাহিম শেখের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা, ফয়সাল চৌধুরী ওরফে ফরিদের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র ও একটি চাঁদাবাজির মামলা এবং রাজু আহমেদ টোকনের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ ও চাঁদাবাজি, একটি ডাকাতির প্রস্তুতি এবং একটি ডাকাতির মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

র‌্যাব জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

রাজবাড়ীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারআগ্নেয়াস্ত্র
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