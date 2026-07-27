বাগেরহাটে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

বাগেরহাটের রামপালে যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে হাফেজ ইবারত আলী (৫০) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৭ জুলাই) সকালে উপজেলার মোংলা-খুলনা মহাসড়কের ভাগাবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ইবারত আলী উপজেলার ইসলামাবাদ গ্রামের কাওছার আলীর ছেলে। তিনি এলাকায় ‘বড় হাফেজ সাহেব’ নামে পরিচিত ছিলেন।
কাটাখালী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর আহম্মেদ জানান, মোংলা থেকে খুলনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস ভাগাবাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ইবারত আলীর মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এ সময় ইবারত আলী মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
ওসি জানান, বাসটিকে আটক করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
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