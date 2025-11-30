Ajker Patrika

খুলনায় আদালত চত্বরে কুপিয়ে গুলি করে একজনকে হত্যা, আরেকজন গুলিবিদ্ধ

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৯
খুলনায় আদালত চত্বরের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে এবং গুলি করে একজনকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত হাসিব চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে জানা গেছে।

এ সময় রাজন নামের আরেক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আদালতের সামনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত ও আহত যুবক একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে একটি মোটরসাইেকেলের ওপর বসা ছিলেন।

খুলনা থানার সেকেন্ড অফিসার আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিস্তারিত আসছে...

