Ajker Patrika
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খুলনা

সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার, চার জেলে কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
সুন্দরবনে বিষ দিয়ে মাছ শিকার, চার জেলে কারাগারে
আটক চার জেলে। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনের অভয়ারণ্য এলাকায় বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকারের অভিযোগে বন বিভাগের করা মামলায় চার জেলেকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার কয়রা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সঞ্জয় পাল এ আদেশ দেন।

নলিয়ান স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা আল আমিন হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে সুন্দরবনের ভোমরখালী অভয়ারণ্যের বড় কুকুমারি খাল এলাকায় বিষ দিয়ে মাছ শিকারের সময় চার জেলেকে আটক করা হয়।

আটক জেলেরা হলেন খুলনার কয়রা উপজেলার ৫ নম্বর কয়রা এলাকার আবুবকর (৪২), আছাদুল (৩০), পীর আলী (২৮) ও কাদের মোল্যা (৫৫)।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি ডিঙি নৌকা, চার বোতল বিষ, ৩০ কেজি সাদা মাছ, দুটি ভেসালি জাল ও ১০০ মিটার চরপাটা জাল জব্দ করা হয়। পরে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এ জেড এম হাছানুর রহমান বলেন, বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার সুন্দরবনের জলজ প্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এভাবে মাছ শিকারের ফলে মাছের পাশাপাশি অন্যান্য জলজ প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

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