খুলনায় পাইপগান, গুলিসহ একজন আটক

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় পাইপগান, ২ রাউন্ড শটগানের গুলিসহ জয়নাল আবেদীন জনি (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার গভীর রাতে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার মেইন রোড থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক জনি ওই এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে।
খুলনা থানার এসআই তপন তাঁর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা, নৌবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী রাত আড়াইটার দিকে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকার আশরাফ আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস।
তিনি আরও জানান, রাতে জনির ঘর থেকে একটি পাইপগান ও ২ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া আটক জনির ঘর থেকে বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। আটক হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুলনা সদর ক্যাম্পে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে খুলনা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।
খুলনায় পাইপগান, ২ রাউন্ড শটগানের গুলিসহ জয়নাল আবেদীন জনি (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার গভীর রাতে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার মেইন রোড থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক জনি ওই এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে।
খুলনা থানার এসআই তপন তাঁর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা, নৌবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী রাত আড়াইটার দিকে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকার আশরাফ আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস।
তিনি আরও জানান, রাতে জনির ঘর থেকে একটি পাইপগান ও ২ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার করা হয়।
এ ছাড়া আটক জনির ঘর থেকে বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। আটক হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুলনা সদর ক্যাম্পে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে খুলনা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।
রংপুরের পীরগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান অজ্ঞাতনামা আরেকটি যানবাহনে ধাক্কা দিয়েছে। এতে কাভার্ড ভ্যানটির চালক ও তাঁর সহকারী (হেলপার) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পীরগঞ্জ উপজেলার ছোট মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে গ্রাহকদের উৎসাহিত করার কথা থাকলেও রংপুরে এমন পদক্ষেপ তো দূরের কথা উল্টো গ্রাহকদের আপত্তি সত্ত্বেও ভয়ভীতি দেখিয়ে এসব মিটার স্থাপনের অভিযোগ উঠেছে নেসকোর বিরুদ্ধে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। গ্রাহকেরা বলছেন, ডিজিটাল১৬ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ সদরে বিদ্যালয় পরিচালনার আহ্বায়ক কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধের জেরে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার ইসলামপুর-হরিপুর কবি ফজের আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে ও এর সামনে এই সংঘর্ষ ঘটে।১৯ মিনিট আগে
খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে ইউসুফ (২৩) নামের এক মাদক মামলার আসামি পালিয়ে গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে তিনি পালিয়ে যান। পলাতক ইউসুফ নগরীর খালিশপুর থানার আলমনগর মোড়ের শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে।২১ মিনিট আগে