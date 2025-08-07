Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় পাইপগান, গুলিসহ একজন আটক

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় পাইপগান, ২ রাউন্ড শটগানের গুলিসহ জয়নাল আবেদীন জনি (৪০) নামের একজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বুধবার গভীর রাতে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার মেইন রোড থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক জনি ওই এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে।

খুলনা থানার এসআই তপন তাঁর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনা, নৌবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী রাত আড়াইটার দিকে নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকার আশরাফ আলীর বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন মেজর আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস।

তিনি আরও জানান, রাতে জনির ঘর থেকে একটি পাইপগান ও ২ রাউন্ড শটগানের গুলি উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া আটক জনির ঘর থেকে বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যও পাওয়া যায়। আটক হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য খুলনা সদর ক্যাম্পে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে খুলনা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

বিষয়:

গুলিখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

ভারতের ওপর শুল্ক আরও ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করলেন ট্রাম্প

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

পীরগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক-হেলপার নিহত

প্রি-পেইড মিটার নিয়ে রংপুরে গ্রাহকদের ক্ষোভ

প্রি-পেইড মিটার নিয়ে রংপুরে গ্রাহকদের ক্ষোভ

ঝিনাইদহে বিদ্যালয় কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২০

ঝিনাইদহে বিদ্যালয় কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ২০

প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছেন মাদক মামলার আসামি

প্রিজন সেল থেকে পালিয়েছেন মাদক মামলার আসামি