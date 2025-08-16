Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

মাগুরা প্রতিনিধি 
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সেনাসদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সেনাসদস্যরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা শহরের কলেজ রোড এলাকায় সরকারি কলেজের সামনে সড়কের পাশে তিনটি লাল টেপ মোড়ানো বোমা আকৃতির বস্তু দেখে স্থানীয় ও পথচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে কারা এগুলো ফেলে গেছে—এ বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। পুলিশ বলছে, বোমা না ককটেল, তা বিশেষজ্ঞরা না এলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

স্থানীয় দোকানিরা জানিয়েছেন, তাঁরা সকালে দোকান খোলার পর এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। মাগুরা পৌরসভার পাশে একটি মার্কেটের নিচে একটি বোমা আকৃতির বস্তু এবং তার ঠিক ১০ মিটার দূরে আরও দুটি বস্তু পড়ে আছে। দোকানিরা জানান, এগুলো দেখে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ জানায়, বোমা বা ককটেল হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থলে এসে বস্তুগুলো নিরাপদভাবে সরাবে। মাগুরা সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর চলে যান, কিন্তু সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো মন্তব্য করেননি।

কুদ্দুস নামে এক পথচারী বলেন, ‘এটি মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য দুষ্কৃতকারীরা করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ চেক করলে বের হয়ে যাবে কারা এটি করেছে।’

বোমাসদৃশ বস্তু। ছবি: আজকের পত্রিকা
বোমাসদৃশ বস্তু। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইয়ুব আলী জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জনসাধারণকে নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বলে ওসি জানান।

বিষয়:

খুলনা জেলামাগুরাখুলনা বিভাগকলেজজেলার খবরসরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ৭ হাজার টাকা

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

দৌলতপুর সীমান্তে ১০ কোটি টাকার মাদক ও অস্ত্রসহ আটক ২

দৌলতপুর সীমান্তে ১০ কোটি টাকার মাদক ও অস্ত্রসহ আটক ২

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

মাগুরা শহরে প্রধান সড়কের পাশে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে আতঙ্কিত মানুষ

রা‌তে নি‌খোঁজ, সকা‌লে বিল থেকে সাবেক সাব-রে‌জিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার

রা‌তে নি‌খোঁজ, সকা‌লে বিল থেকে সাবেক সাব-রে‌জিস্ট্রারের মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালীতে একই রাতে এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি