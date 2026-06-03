Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর সহযোগী রাব্বিসহ ৪ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর সহযোগী রাব্বিসহ ৪ জন গ্রেপ্তার
গ্রেনেড বাবুর সহযোগী রাব্বিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর সহযোগী রাব্বিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ বুধবার ভোর রাতে নগরীর গোবরচাকা এলাকার একটি দোকানের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা, মাদক কারবারের নগদ টাকা এবং একটি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার রাব্বি নগরীর কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা লুৎফরের ছেলে। তিনি শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অন্য গ্রেপ্তাররা হলেন সোনাডাঙ্গা মডেল থানার খোকন কমিশনার কালভার্ট এলাকার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ খানের ছেলে মো. আল আমিন, পাওয়ার হাউস মোড় এলাকার সোবাহানের বাড়ির ভাড়াটিয়া মো. সেকেন্দার খানের ছেলে মো. রানা খান এবং বসুপাড়া এতিমখানা মোড় এলাকার মিজান ভিলার বাসিন্দা ফেলু শিকদারের ছেলে মো. স্বপন।

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মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোররাতে গোবরচাকা এলাকার একটি দোকানের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা, মাদক কারবারের নগদ অর্থ এবং একটি চোরাই মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান বলে জানান তিনি।

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