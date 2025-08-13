সীমান্তে চোরাকারবারির ফেলে যাওয়া ব্যাগে মিলল আড়াই কোটি টাকার সোনা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে আড়াই কোটি টাকার বেশি মূল্যের ১৫টি সোনার বার জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে পলিয়ানপুর এলাকা থেকে এগুলো জব্দ করা হয়।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল সন্ধ্যার দিকে পলিয়ানপুর বিওপির টহল দল এক ব্যক্তিকে সোনার বার নিয়ে ভারতে যাওয়ার সময় চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় ওই ব্যক্তি হাতে থাকা পলিথিনে মোড়ানো একটি ব্যাগ ফেলে ভারতের দিকে পালিয়ে যান।
পরে ব্যাগটি জব্দ করে পলিয়ানপুর ক্যাম্পে আনা হয়। এটি খুলে স্কচটেপে মোড়ানো ১৫টি সোনার বার পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ৩১ হাজার টাকা। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
সোনা জব্দের ঘটনায় মহেশপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি ও সোনা ঝিনাইদহ সরকারি জেলা কোষাগারে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
