ফরিদপুরে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ ‘ভুয়া সাংবাদিক’ আটক

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে বিদেশি পিস্তল ও চারটি গুলিসহ মো. জহির মোল্লা (৪২) নামের এক ‘ভুয়া সাংবাদিক’কে আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার ভোর ৫টার দিকে সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের বসুনরসিংহদিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক জহির বসুনরসিংহদিয়া গ্রামের লতিফ মোল্যার ছেলে। আটকের পর তাঁকে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, অনলাইনে ‘বঙ্গ টিভি’ এবং ‘দৈনিক কৃষাণী কণ্ঠ’ নামক ফেসবুক পেজ খুলে সাংবাদিকতা করতেন, যার কোনো নিবন্ধন নেই। এ ছাড়া মোটরসাইকেলের সামনে সাংবাদিক স্টিকার লাগিয়ে ও সাংবাদিক পরিচয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কানাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ও বাজারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি করে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
এক বিজ্ঞপ্তিতে সেনাবাহিনী জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মধুখালী সেনা ক্যাম্পের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ১৫ রিভারাইন ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এবং ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা-পুলিশের সমন্বয়ে দ্রুত একটি বিশেষ যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে এই সন্দেহভাজন ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল ও চারটি গুলি উদ্ধার করা হয়। আসামি এবং উদ্ধার করা অস্ত্র-গোলাবারুদ আইনগত প্রক্রিয়ায় ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
