খুলনা বিভাগের ৩৬ আসনের ২৫টি জামায়াতের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রংপুরের পর খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই বিভাগে ভূমিধস জয় হয়েছে দলটির। ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৫টিই জিতে নিয়েছে তারা। এ বিভাগে বিএনপি বিজয়ী হয়েছে ১১টি আসনে। বিভাগের ১০টি জেলার মধ্যে একচেটিয়া ৩টি জেলার সব আসন জিতেছে জামায়াত।

খুলনা বিভাগে যাঁরা বিজয়ী হলেন

মেহেরপুর জেলা

মেহেরপুর-১: তাজ উদ্দীন খান (জামায়াত)

মেহেরপুর-২: মো: নাজমুল হুদা (জামায়াত)

কুষ্টিয়া জেলা

কুষ্টিয়া-১: রেজা আহমেদ (বিএনপি)

কুষ্টিয়া-২: আব্দুল গফুর (জামায়াত)

কুষ্টিয়া-৩: আমির হামজা (জামায়াত)

কুষ্টিয়া-৪: আফজাল হোসেন (জামায়াত)

চুয়াডাঙ্গা জেলা

চুয়াডাঙ্গা-১: মাসুদ পারভেজ রাসেল (জামায়াত)

চুয়াডাঙ্গা-২: মো. রুহুল আমিন (জামায়াত)

ঝিনাইদহ জেলা

ঝিনাইদহ-১: মো . আসাদুজ্জামান (বিএনপি)

ঝিনাইদহ-২: আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর (জামায়াত)

ঝিনাইদহ-৩: মতিয়ার রহমান (জামায়াত)

ঝিনাইদহ-৪: আবু তালিব (জামায়াত)

যশোর জেলা

যশোর-১: মুহাম্মদ আজীজুর রহমান (জামায়াত)

যশোর-২: মোসলেহউদ্দিন ফরিদ (জামায়াত)

যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (বিএনপি)

যশোর-৪: গোলাম রসুল (জামায়াত)

যশোর-৫: গাজী এনামুল হক (জামায়াত)

যশোর-৬: মোক্তার আলী (জামায়াত)

মাগুরা জেলা

মাগুরা-১: মনোয়ার হোসেন খান (বিএনপি)

মাগুরা-২: নিতাই রায় চৌধুরী (বিএনপি)

নড়াইল জেলা

নড়াইল-১: বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (বিএনপি)

নড়াইল-২: আতাউর রহমান বাচ্চু (জামায়াত)

বাগেরহাট জেলা

বাগেরহাট-১: মশিউর রহমান (জামায়াত)

বাগেরহাট-২: শেখ মঞ্জুরুল হক রাহাদ (জামায়াত)

বাগেরহাট-৩: শেখ ফরিদুল ইসলাম (বিএনপি)

বাগেরহাট-৪: আব্দুল আলিম (জামায়াত)

খুলনা জেলা

খুলনা-১: আমীর এজাজ খান (বিএনপি)

খুলনা-২: শেখ জাহাঙ্গীর হোসাইন হেলাল (জামায়াত)

খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল (বিএনপি)

খুলনা-৪: এস কে আজিজুল বারী হেলাল (বিএনপি)

খুলনা-৫: আলী আজগার লবী (বিএনপি)

খুলনা-৬: আবুল কালাম আজাদ (জামায়াত)

সাতক্ষীরা জেলা

সাতক্ষীরা-১: মো. ইজ্জত উল্লাহ (জামায়াত)

সাতক্ষীরা-২: মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক (জামায়াত)

সাতক্ষীরা-৩: মুহা. রবিউল বাশার (জামায়াত)

সাতক্ষীরা-৪: গাজী নজরুল ইসলাম (জামায়াত)

বিষয়:

খুলনা জেলাবিএনপিখুলনা বিভাগখুলনাজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
