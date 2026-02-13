ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা

ভোটে জিতেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে দিয়েছেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান।
আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির এ নেতা। এদিকে আওয়ামী লীগের ওই কার্যালয় খুলে দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্যের ঝড় ওঠে।
চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বুলেটকে বলতে শোনা যায়, ‘সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান আজ চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে তালামুক্ত করেছেন।’
ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে, সেখান থেকে যেন আমাদের রক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ জানাচ্ছি আমার মামা আবু দাউদ প্রধানের কাছে।’
বিএনপি নেতা আবু দাউদ প্রধানকে বলতে শোনা যায়, ‘কিছুক্ষণ আগে আমি জানলাম, আওয়ামী লীগ অফিসে তালা দেওয়া আছে। আগে জানলে আগেই ব্যবস্থা নিতাম। দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমাদের বিজয় হয়েছে। স্বাধীনতার উভয় পক্ষের শক্তিগুলো এক হয়ে ম্যান্ডেট দিয়েছে। যার কারণে আমরা রেকর্ডসংখ্যক ভোট পেয়েছি সারা বাংলাদেশে। আমি উভয় দলের নেতা-কর্মীদের বলব, প্রতি দলে কমবেশি দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। কোনো অবস্থায় যেন আমাদের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়। আওয়ামী লীগের ভাইদের উদ্দেশ করে বলতে চাই, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক আপনারা। আপনারা কোনো প্রকার অন্যায় করবেন না। আপনাদের গায়ে কেউ যদি কোনো আঁচড় দেয়, আমাকে জানাবেন। কোনো অন্যায়কারীকে আমি প্রশ্রয় দেব না।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অফিসটি জামায়াতের লোকেরা তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। এই অফিসে আপাতত আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বসব। আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রম আপাতত এই অফিস থেকে হবে না।’
এ বিষয়ে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান বলেন, ‘এটা আমার দলের সিদ্ধান্ত নয়। এলাকায় যেন উত্তেজনা বিরাজ না করে, শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যই আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়েছি। এর আগে জামায়াত অফিসটি তালাবদ্ধ করে রেখেছিল।’
নাটোরের চারটি আসনে ২৭ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রতিটি আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে ওই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় ১৯ জন প্রার্থী তাঁদের জামানত হারিয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ছয়টি আসনে মোট ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন ২০ জন প্রার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য জানা গেছে।২২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।৩১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিজয়ী হন। আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার ভিটস্বর গ্রামে পরাজিত ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক ও বিজয়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।৩৮ মিনিট আগে