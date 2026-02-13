Ajker Patrika
পঞ্চগড়

ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা
আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা। ছবি: সংগৃহীত

ভোটে জিতেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে দিয়েছেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান।

আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির এ নেতা। এদিকে আওয়ামী লীগের ওই কার্যালয় খুলে দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পক্ষে-বিপক্ষে মন্তব্যের ঝড় ওঠে।

চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বুলেটকে বলতে শোনা যায়, ‘সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান আজ চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে তালামুক্ত করেছেন।’

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনকে বলতে শোনা যায়, ‘আমাদের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছে, সেখান থেকে যেন আমাদের রক্ষা করা হয়। এই অনুরোধ জানাচ্ছি আমার মামা আবু দাউদ প্রধানের কাছে।’

বিএনপি নেতা আবু দাউদ প্রধানকে বলতে শোনা যায়, ‘কিছুক্ষণ আগে আমি জানলাম, আওয়ামী লীগ অফিসে তালা দেওয়া আছে। আগে জানলে আগেই ব্যবস্থা নিতাম। দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমাদের বিজয় হয়েছে। স্বাধীনতার উভয় পক্ষের শক্তিগুলো এক হয়ে ম্যান্ডেট দিয়েছে। যার কারণে আমরা রেকর্ডসংখ্যক ভোট পেয়েছি সারা বাংলাদেশে। আমি উভয় দলের নেতা-কর্মীদের বলব, প্রতি দলে কমবেশি দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। কোনো অবস্থায় যেন আমাদের এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়। আওয়ামী লীগের ভাইদের উদ্দেশ করে বলতে চাই, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক আপনারা। আপনারা কোনো প্রকার অন্যায় করবেন না। আপনাদের গায়ে কেউ যদি কোনো আঁচড় দেয়, আমাকে জানাবেন। কোনো অন্যায়কারীকে আমি প্রশ্রয় দেব না।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অফিসটি জামায়াতের লোকেরা তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। এই অফিসে আপাতত আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বসব। আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রম আপাতত এই অফিস থেকে হবে না।’

এ বিষয়ে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান বলেন, ‘এটা আমার দলের সিদ্ধান্ত নয়। এলাকায় যেন উত্তেজনা বিরাজ না করে, শান্তিপূর্ণ রাখার জন্যই আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়েছি। এর আগে জামায়াত অফিসটি তালাবদ্ধ করে রেখেছিল।’

বিষয়:

নিষিদ্ধপঞ্চগড়বিএনপিজেলার খবররংপুর বিভাগআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

নাটোরে ২৭ প্রার্থীর ১৯ জনেরই জামানত বাজেয়াপ্ত

সিলেটে যে ২০ প্রার্থী জামানত হারালেন

সিলেটে যে ২০ প্রার্থী জামানত হারালেন

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ময়মনসিংহ বিভাগের সিংহ ভাগ আসন বিএনপির

ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা

ভোটের পরদিন আ.লীগের অফিস খুলে দিলেন বিএনপি নেতা