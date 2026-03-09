ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে ও পরওয়ারকে হারানো হয়েছে: কৃষ্ণ নন্দী

খুলনা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত পরাজিত প্রার্থী ও হিন্দু কমিটির ডুমুরিয়া উপজেলা সভাপতি কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাকে এবং মিয়া গোলাম পরওয়ারকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।’
আজ সোমবার বিকেলে নগরীর একটি হোটেলে খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।
কৃষ্ণ নন্দী বলেন, ‘ইঞ্জিনিয়ারিং করে আমাদের যে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং, দেশবাসীর আর বুঝতে বাকি নেই বিগত নির্বাচনে কী হয়েছে।’
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
জুলাই আন্দোলনের পর যে সংস্কারের অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন নিয়ে এখন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের কিছু অবস্থান সেই অঙ্গীকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।১২ মিনিট আগে
ফেসবুক আইডিতে লগইনসংক্রান্ত সমস্যার কারণে নিজের আইডি ডিঅ্যাকটিভ করে নতুন আইডি ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের অন্যতম সদস্য ফাতিমা তাসনিম জুমা। আজ সোমবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের ড্রোন হামলায় নিহত বাংলাদেশি সালেহ আহমেদের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ সোমবার মৌলভীবাজারের বড়লেখা গাজিটেকা শাহী ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে