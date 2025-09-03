খুলনায় ৮ দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

খুলনা প্রতিনিধি
পতিত আওয়ামী সরকারের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দেশের ২৫টি পাটকল চালু, সব পাওনা পরিশোধসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বন্ধ পাটকলগুলোর শ্রমিকেরা। খুলনার শিল্পাঞ্চল খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিল গেটে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের আহ্বায়ক মো. শমসের আলম, খুলনা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা আবুল কালাম জিয়া, খালিশপুর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লবুর রহমান কুদ্দুস, শ্রমিক নেতা ওমর ফারুক প্রমুখ।
বক্তারা আগের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সব পাটকল চালু, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ, পাটকলের যন্ত্রাংশ চুরি ও লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, পাটকল বন্ধের সঙ্গে জড়িত পাট মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসির কর্মকর্তাদের বিচারসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান।
পতিত আওয়ামী সরকারের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দেশের ২৫টি পাটকল চালু, সব পাওনা পরিশোধসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বন্ধ পাটকলগুলোর শ্রমিকেরা। খুলনার শিল্পাঞ্চল খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিল গেটে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের আহ্বায়ক মো. শমসের আলম, খুলনা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা আবুল কালাম জিয়া, খালিশপুর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লবুর রহমান কুদ্দুস, শ্রমিক নেতা ওমর ফারুক প্রমুখ।
বক্তারা আগের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সব পাটকল চালু, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ, পাটকলের যন্ত্রাংশ চুরি ও লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, পাটকল বন্ধের সঙ্গে জড়িত পাট মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসির কর্মকর্তাদের বিচারসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান।
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যার দায়ে স্বামী ও ভাশুরকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে তাঁদের বাবাকে খালাস দেওয়া হয়েছে।৫ মিনিট আগে
২০২৫-২৬ মাড়াই মৌসুম থেকে কৃষকের আখের মূল্য ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করা হবে। কৃষকদের আখ কারখানায় দেওয়ার পর টাকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ধাপে ধাপে আখের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। সময়োপযোগী আরও মূল্য বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।১৩ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী জালাল আহমদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রাজধানীর শাহবাগ থানায় দায়ের করা হত্যা চেষ্টা মামলায় আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।১৪ মিনিট আগে
নাটোর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৪৭ জন হঠাৎ পেটের অসুখে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ৬৬ জন, মহিলা ৫৫ জন ও শিশু ২৬টি। এ ঘটনায় নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালের ৬ নম্বর ওয়ার্ডকে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য নির্ধারণ করেছে কর্তৃপক্ষ।৩৮ মিনিট আগে