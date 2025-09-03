Ajker Patrika
খুলনায় ৮ দফা দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

খুলনা প্রতিনিধি
খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিল গেটে আজ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিল গেটে আজ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পতিত আওয়ামী সরকারের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিলের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দেশের ২৫টি পাটকল চালু, সব পাওনা পরিশোধসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বন্ধ পাটকলগুলোর শ্রমিকেরা। খুলনার শিল্পাঞ্চল খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিল গেটে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা যশোর অঞ্চলের আহ্বায়ক মো. শমসের আলম, খুলনা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা আবুল কালাম জিয়া, খালিশপুর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লবুর রহমান কুদ্দুস, শ্রমিক নেতা ওমর ফারুক প্রমুখ।

বক্তারা আগের প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ উল্লেখ করে তা বাতিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সব পাটকল চালু, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ, পাটকলের যন্ত্রাংশ চুরি ও লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া, পাটকল বন্ধের সঙ্গে জড়িত পাট মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসির কর্মকর্তাদের বিচারসহ আট দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান।

