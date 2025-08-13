চুয়াডাঙ্গায় মাদক মামলায় নারীর যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় রশিদা বেগম নামের এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আজ বুধবার বিকেলে আসামির উপস্থিতিতে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আল-আমিন মাতুব্বর এ রায় ঘোষণা করেন।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত নারীর নাম রশিদা বেগম (৫৮)। তিনি দর্শনার আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের ফার্মপাড়ার রবিউল ইসলামের স্ত্রী।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ৯ নভেম্বর সকালে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল আকুন্দবাড়িয়া গ্রামে ফার্মপাড়ায় ফেনসিডিল বিক্রি হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় রশিদা খাতুনকে ৪৭ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের পরিদর্শক মফিজুল ইসলাম দুজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। পরে দুজনকে অভিযুক্ত করে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মারুফ সরোয়ার বাবু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মামলায় আট সাক্ষীর মধ্যে সাতজনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক রায় ঘোষণা করেন। রায়ে রশিদা বেগম নামের এক নারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাদণ্ড দেন আদালত।’
