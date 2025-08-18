Ajker Patrika
ফার্মেসি পোড়ানো মামলায় দুই দিনের রিমান্ডে সাবেক এমপি অপু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সফিকুল ইসলাম অপুকে আজ দুপুরে আদালতে তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সফিকুল ইসলাম অপুকে আজ দুপুরে আদালতে তোলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সফিকুল ইসলাম অপুর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

ঝিনাইদহ শহরের আক্তার ফার্মেসিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার দুপুরে সদর আমলি আদালতে তোলা হয়। এ সময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মো. ওয়াজিবুর রহমান জামিন নামঞ্জুর করে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে রোববার দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডির বাসা থেকে সফিকুল ইসলাম অপুকে আটক করে ডিএমপির গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপুর বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে আক্তার ফার্মেসি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় তাঁকে আদালতে তুলে রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পর্যায়ক্রমে অন্য মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে।

