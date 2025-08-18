ফার্মেসি পোড়ানো মামলায় দুই দিনের রিমান্ডে সাবেক এমপি অপু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সফিকুল ইসলাম অপুর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
ঝিনাইদহ শহরের আক্তার ফার্মেসিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার দুপুরে সদর আমলি আদালতে তোলা হয়। এ সময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মো. ওয়াজিবুর রহমান জামিন নামঞ্জুর করে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে রোববার দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডির বাসা থেকে সফিকুল ইসলাম অপুকে আটক করে ডিএমপির গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপুর বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে আক্তার ফার্মেসি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় তাঁকে আদালতে তুলে রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পর্যায়ক্রমে অন্য মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে।
ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সফিকুল ইসলাম অপুর দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
ঝিনাইদহ শহরের আক্তার ফার্মেসিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার দুপুরে সদর আমলি আদালতে তোলা হয়। এ সময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মো. ওয়াজিবুর রহমান জামিন নামঞ্জুর করে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে রোববার দুপুরে ঢাকার ধানমন্ডির বাসা থেকে সফিকুল ইসলাম অপুকে আটক করে ডিএমপির গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপুর বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে আক্তার ফার্মেসি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ মামলায় তাঁকে আদালতে তুলে রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পর্যায়ক্রমে অন্য মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে।
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হৃদয় হোসেন (১৫) নামে এক ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে।২০ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সুবিধা বাস্তবায়নের দাবিতে আবারও কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে অবস্থান নিয়ে তাঁরা এই কর্মবিরতি পালন করেন।২৪ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরে নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল ধসে শাহীন আক্তার নামের ৮ম শ্রেণির এক মাদ্রাসাছাত্রী নিহত হয়েছে। আজ সোমবার সকালে সদর উপজেলার বাংগাখাঁ ইউনিয়নের আমান উল্যাহপুরে এই ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ফিশিং বোট এফ বি মায়ের দোয়ার আট জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে