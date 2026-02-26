Ajker Patrika
ঢাকা

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকাকে চাঁদাবাজি, মাদক ও ছিনতাইমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ, ঢাকা মহানগর পুলিশের সোয়াট টিম ও ডগ স্কোয়াডের সমন্বয়ে এই যৌথ অভিযান চলে।

এ সময় মোহাম্মদপুরের আলোচিত রেড স্পটগুলোসহ বিশেষ করে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় মাদক কারবারি ও অপরাধীদের ধরতে সোয়াট ও প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড নিয়ে চিরুনি অভিযান চালায় পুলিশ।

পুলিশ জানায়, অভিযানের মূল উদ্দেশ্য এলাকাবাসীর নিরাপত্তা জোরদার করা এবং পবিত্র রমজানে নির্বিঘ্নে সিয়াম পালন নিশ্চিত করা। এছাড়া আগামী ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ উপহার দেওয়া।

মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ কমিশনার মো. জুয়েল রানা জানান, এই বিশেষ অভিযানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন বিভিন্ন স্তরের অপরাধীকে আটক করা হয়েছে।

বিষয়:

মোহাম্মদপুরঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমাদকঢাকাচাঁদাবাজিছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

কবি মোহন রায়হানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার না পাওয়ার যে কারণ জানালেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ফরিদগঞ্জে শৌচাগার থেকে প্রবাসীর স্ত্রীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সম্পর্কিত

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’

নয়াদিয়াড়ী গ্রামে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

টিএসসিতে লাঠি হাতে তেড়ে আসা সেই তরুণ গাজীপুরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি

টিএসসিতে লাঠি হাতে তেড়ে আসা সেই তরুণ গাজীপুরের হত্যা মামলার প্রধান আসামি

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় বৃদ্ধা ২ বোন নিহত