মোহাম্মদপুরে পুলিশ-সোয়াট-ডগ স্কোয়াডের বিশেষ অভিযান, আটক ২০–২৫

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকাকে চাঁদাবাজি, মাদক ও ছিনতাইমুক্ত করতে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ ও কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ, ঢাকা মহানগর পুলিশের সোয়াট টিম ও ডগ স্কোয়াডের সমন্বয়ে এই যৌথ অভিযান চলে।
এ সময় মোহাম্মদপুরের আলোচিত রেড স্পটগুলোসহ বিশেষ করে জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় মাদক কারবারি ও অপরাধীদের ধরতে সোয়াট ও প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড নিয়ে চিরুনি অভিযান চালায় পুলিশ।
পুলিশ জানায়, অভিযানের মূল উদ্দেশ্য এলাকাবাসীর নিরাপত্তা জোরদার করা এবং পবিত্র রমজানে নির্বিঘ্নে সিয়াম পালন নিশ্চিত করা। এছাড়া আগামী ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ উপহার দেওয়া।
মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ কমিশনার মো. জুয়েল রানা জানান, এই বিশেষ অভিযানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন বিভিন্ন স্তরের অপরাধীকে আটক করা হয়েছে।
গোমস্তাপুরে নয়াদিয়াড়ী গ্রামে চার শতাধিক মেয়ের জামাতাকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্যতিক্রমী ‘জামাই ইফতার’। আজ বৃহস্পতিবার নয়াদিয়াড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই আয়োজন ঘিরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি এলাকায় এক নারীর দিকে লাঠি হাতে তেড়ে আসা যে তরুণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, তিনি গাজীপুরের একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামি বলে শনাক্ত করেছেন হত্যা মামলার বাদী।১৫ মিনিট আগে
কুমিল্লার লাকসাম উপজেলায় সড়ক পারাপারের সময় দ্রুতগতির ট্রাকের চাপায় বৃদ্ধা দুই বোন মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা প্রায় পৌনে ৬টার দিকে উত্তরদা ইউনিয়নের রাজাপুর দরবার শরিফ গেটসংলগ্ন কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের খিলা উত্তর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
১৮ মাস পর গাজীপুরের টঙ্গীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের ছবিসংবলিত ব্যানার ও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা গেছে।১ ঘণ্টা আগে