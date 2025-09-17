Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

খুবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৯
সাজেকে দুর্ঘটনাকবলিত জিপগাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাজেকে দুর্ঘটনাকবলিত জিপগাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির সাজেকে চান্দের গাড়ি দুর্ঘটনায় ছাত্রী নিহতের ঘটনায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল সাদাত এ তথ্য জানিয়েছেন।

আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সাজেকের শিজকছড়া-হাউজপাড়া এলাকায় খুবি শিক্ষার্থীদের বহন করা গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এতে রুবিনা আফসানা রিংকি নামের এক ছাত্রী নিহত হয়েছেন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত রিংকি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের ২১ ব্যাচের ছাত্রী। তিনি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কোমরপুরের শিক্ষক দম্পতি আব্দুর রহমান ও জান্নাতুল ফেরদৌসের মেয়ে। রিংকি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজিতা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ছিলেন।

দুর্ঘটনায় এক শিক্ষক ও ১১ শিক্ষার্থী আহত হন। আহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে যান। এই দলে ৩৮ জন শিক্ষার্থী, বিভাগের প্রধানসহ চারজন শিক্ষক ও দুজন সাপোর্টিং স্টাফ ছিলেন। আজ সাজেক যাওয়ার পথে তাঁদের চান্দের গাড়িটি পাহাড়ের খাদে পড়ে যায়। এতে রিংকি নিহত ও অন্যরা আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে। এ বিষয়ে রাঙামাটির পুলিশ সুপার (এসপি) ড. এস এম ফরহাদ হোসেন এবং খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আরেফিন জুয়েল জানান, খুবির শিক্ষার্থীদের বহনকারী জিপ গাড়িটি (চান্দের গাড়ি) উঁচু রাস্তায় উঠতে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গাড়িটি ঢালে গিয়ে ৩০০ ফুট নিচে পড়ে যায়। এতে এক ছাত্রী নিহত ও গাড়িতে থাকা ১২ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের রাঙামাটির দীঘিনালা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে ছাত্রী নিহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার। এ ঘটনায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ডিসিপ্লিনের দূরপাল্লার শিক্ষাসফর স্থগিত করা হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল সাদাত জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তিনিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি টিম খাগড়াছড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

সাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে খুবি শিক্ষার্থী নিহতসাজেকে পর্যটকবাহী গাড়ি খাদে পড়ে খুবি শিক্ষার্থী নিহত

বিষয়:

রাঙামাটিপরীক্ষানিহতবন্ধখুবিসাজেক ভ্যালিছাত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিজিবির একজন আর্মি অফিসারকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: নাহিদ

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

কবরস্থানে নবজাতক রেখে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ

কবরস্থানে নবজাতক রেখে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ