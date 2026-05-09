Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় আজিজুল ইসলাম (৩৮) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার রাঙ্গেমারী এলাকায় তন্ময়ের প্লট থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

রাতে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

নিহত আজিজুল ইসলাম বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার বিজয়পুর গ্রামের হবিবুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর তিন-চারটি মোটরসাইকেলে করে ছয়-সাতজন যুবক এক ব্যক্তিকে উপজেলার রাঙ্গেমারী এলাকায় তন্ময়ের প্লটে নিয়ে আসে। সেখানে তাঁকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায় তারা। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

বটিয়াঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদনে দেখা গেছে, নিহতের গলার ডান পাশে কানের নিচে এবং পিঠের ডান পাশে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থলটি নির্জন। ধারণা করা হচ্ছে, আজিজুলকে অন্য কোথাও থেকে এনে সেখানে হত্যা করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত আজিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ডাকাতি, হত্যাসহ সাতটি মামলা রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

বিষয়:

খুলনা জেলাহত্যাকাণ্ডকুপিয়ে হত্যাহত্যাখুলনা বিভাগমরদেহদুর্বৃত্তরা
