ব্যাগে করে অস্ত্র পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

কক্সবাজার প্রতিনিধি
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের পেকুয়ায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার উপজেলার টৈটং ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সামনে আঞ্চলিক সড়ক থেকে একজন ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার মইজ্যারটেক এলাকা থেকে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পেকুয়া থানার উপপুলিশ পরিদর্শক (এসআই) সুনয়ন বড়ুয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রবিউল হাসান (১৮) ও হৃদয় হোসেন (২২)। তাঁরা লক্ষ্মীপুর জেলার বাসিন্দা।

এসআই সুনয়ন বড়ুয়া জানান, আজ সকালে রবিউল হাসান চকরিয়া উপজেলার বদরখালী এলাকা থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। নিয়মিত তল্লাশির সময় তাঁর কাছে থাকা একটি ব্যাগের ভেতর কম্বলে মোড়ানো তিনটি দেশীয় এলজি উদ্ধার হয়। পরে রবিউলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর সহযোগী হৃদয় হোসেনকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার মইজ্যারটেক এলাকা থেকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা জানিয়েছেন, উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো মহেশখালী এলাকা থেকে কিনে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা।

পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল মোস্তফা জানান, গ্রেপ্তার যুবকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কক্সবাজারপেকুয়াঅস্ত্রচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

মহাখালী ফিলিং স্টেশন আগুনের ঘটনায় নিরাপত্তা কর্মী দগ্ধ

জাহাজের স্টাফদের অচেতন করে ১৩ কোটি টাকার চিনি চুরির চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৮

চট্টগ্রামে রায় শুনে বিচারকের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন আসামি

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

