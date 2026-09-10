খুলনা বিভাগে হাম-ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩৭৪

হাম ও ডেঙ্গুতে খুলনা বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহে সন্দেহজনক হামে আক্রান্ত হয়ে দুজন এবং খুলনা জেলায় ডেঙ্গুতে দুজন মারা গেছে। একই সময়ে বিভাগের ১০ জেলায় হাম ও ডেঙ্গুতে নতুন করে ৩৭৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত পৃথক দুটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. শেখ মো. মোশাররফ হোসেন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে নতুন করে ২৮৪ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ২৬০ জন এবং বেসরকারি হাসপাতালে ২৪ জন চিকিৎসা নিয়েছে।
ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে খুলনা জেলায়, ৯৫ জন। এর মধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪৮ জন।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খুলনা বিভাগে মোট ৮ হাজার ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ২৭ জন। বর্তমানে বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৯৩০ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন।
অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় বিভাগে নতুন করে ৯০ জন সন্দেহজনক হামের রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে খুলনা জেলায় সর্বোচ্চ ২১ জন ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে ঝিনাইদহে সন্দেহজনক হামে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ থেকে আজ (১০ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত খুলনা বিভাগে মোট ১০ হাজার ৯৮৮ জন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ সময়ে মারা গেছে ৪০ জন।
একই দিনে হাম ও ডেঙ্গুতে চারজনের মৃত্যু এবং ৩৭৪ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় বিভাগের ১০ জেলায় এ দুই রোগ প্রতিরোধে সতর্কতা জোরদার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তর।
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