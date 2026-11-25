খুলনায় সন্ত্রাসী সেজানসহ গ্রেপ্তার ৩, ওয়ান শুটার গান ও গুলি উদ্ধার
খুলনা নগরীর টুটপাড়া এলাকার সন্ত্রাসী সেজানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে টুটপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, চারটি শটগানের গুলি ও কিছু মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সেজান, সত্তার ও নয়ন।
খুলনা সদর থানার উপপরিদর্শক (তদন্ত) মো. মিজানুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গ্রেপ্তার সেজান খুলনার এক শীর্ষ সন্ত্রাসী বাহিনীর প্রধানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
এ ঘটনায় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।