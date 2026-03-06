খুলনার যুবলীগ নেতা শওকত কারাগারে

খুলনা মহানগর যুবলীগ নেতা শওকত হোসেনকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁকে চাঁদাবাজিসহ পাঁচ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর পল্টন এলাক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই তাঁকে খুলনায় নেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম বলেন, খুলনা শেখবাড়ির খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিল শওকত হোসেনের। আওয়ামী সরকার পতনের পর শওকত পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভূমিদস্যুসহ মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যুবলীগের এ নেতাকে আমরা খুঁজছিলাম। প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে পল্টন এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই তাকে খুলনায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শুক্রবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
রাজধানীর তুরাগ এলাকা থেকে ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ছাপানো প্রায় ২৫ লাখ টাকারও বেশি জালনোট ও তৈরির সরঞ্জামসহ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গ্রেপ্তার দুজন হলেন– ফেনী জেলার ফুলগাজী থানার নাইমুল ইসলাম ইশান (১৯) এবং সদর থানার কেফায়েত উল্লাহ (১৯)। তারা ফেনী থেকে৫ মিনিট আগে
অভয়নগরে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ তিন যুবককে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।৩৫ মিনিট আগে
পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের বাসিন্দা আলম (৩৭)। প্রতিবেশী বাড়ির মালিক কলেজ অধ্যক্ষ মো. নুরুল্লাহর কাছে এক বিঘা জমি বর্গা না পাওয়ায় ক্ষুদ্ধ হন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
ভোলায় চারটি ট্রাকবোঝাই ১ হাজার ৪২০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করা হয়েছে। এ সময় মো. আরমান (২৭) নামের একজন ট্রাকচালককে আটক করে পুলিশ। অপর তিন ট্রাকের চালকেরা পালিয়ে যান। গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ফেরিঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি ফেরি থেকে সারবোঝাই ট্রাকগুলো...২ ঘণ্টা আগে