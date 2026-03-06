Ajker Patrika
খুলনা

খুলনার যুবলীগ নেতা শওকত কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
শওকত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা মহানগর যুবলীগ নেতা শওকত হোসেনকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁকে চাঁদাবাজিসহ পাঁচ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাজধানীর পল্টন এলাক থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই তাঁকে খুলনায় নেওয়া হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৈমুর ইসলাম বলেন, খুলনা শেখবাড়ির খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে ব্যাপক পরিচিত ছিল শওকত হোসেনের। আওয়ামী সরকার পতনের পর শওকত পলাতক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভূমিদস্যুসহ মোট পাঁচটি মামলা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে যুবলীগের এ নেতাকে আমরা খুঁজছিলাম। প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে পল্টন এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতেই তাকে খুলনায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। শুক্রবার তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

খুলনা বিভাগখুলনাকারাগারযুবলীগজেলার খবর
