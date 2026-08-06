Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

মানিকছড়িতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৭ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ৪৪
মানিকছড়িতে বৃত্তিপ্রাপ্ত ৩৭ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা
আজ সকালে ৩৭ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে মানিকছড়ি উপজেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ৩৭ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে ১৮ জন ও সাধারণ গ্রেডে ১৩ জন এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে দুজন ও সাধারণ গ্রেডে চারজন শিক্ষার্থী রয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে ইউএনও তাহমিনা আফরোজ ভূঁইয়া বলেন, ‘আজকের এই কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কারিগর। তাদের মেধা ও সাফল্য ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের সৎ, আদর্শবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। মেধার যথাযথ মূল্যায়ন ও উৎসাহ দিতেই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।’

অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হাসিবুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রাশেদ, বৃত্তিপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন অতিথিরা।

বিষয়:

খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগপ্রাথমিক বিদ্যালয়সংবর্ধনামানিকছড়িবৃত্তি
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