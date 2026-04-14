Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

নেচে-গেয়ে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাই পালন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
সাংগ্রাই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ মৈত্রী পানি বর্ষণে তরুণ-তরুণীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান সামাজিক উৎসব মাহা সাংগ্রাই উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংগ্রাই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইপাড়া এলাকায় মারমা উন্নয়ন সংসদ ও মারমা যুবকল্যাণ সংসদের আয়োজনে এই শোভাযাত্রা বের করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বালন ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা।

পানখাইপাড়া এলাকা থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে শাপলা চত্বর হয়ে হাসপাতাল সড়ক ঘুরে আবার পানখাইপাড়ার মারমা উন্নয়ন সংসদ মাঠে এসে শেষ হয়। এ সময় মারমা তরুণ-তরুণীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও ছাতা নিয়ে নেচে-গেয়ে শোভাযাত্রাকে রঙিন করে তোলেন।

শোভাযাত্রার শেষে ডিসপ্লে ও সাংগ্রাইয়ের প্রধান আকর্ষণ রি-আকাজা (মৈত্রী পানি বর্ষণ) উৎসব শুরু হয়। মৈত্রী পানি বর্ষণ উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম ওবায়দুল হক।

উৎসবে অংশ নেওয়া উমেচিং মারমা বলেন, ‘শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা সাংগ্রাইয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছি। আমরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে সাংগ্রাইয়ের শোভাযাত্রা শেষে পানি বর্ষণে অংশগ্রহণ করেছি।’

উদ্বোধকেরা বলেন, পাহাড়ের মানুষের জনজীবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধরে রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবাই মিলে সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও শান্তির ধারা বজায় রাখার আহ্বান জানান তাঁরা।

