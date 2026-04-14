নেচে-গেয়ে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাই পালন

মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান সামাজিক উৎসব মাহা সাংগ্রাই উদ্যাপন উপলক্ষে সাংগ্রাই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইপাড়া এলাকায় মারমা উন্নয়ন সংসদ ও মারমা যুবকল্যাণ সংসদের আয়োজনে এই শোভাযাত্রা বের করা হয়। মোমবাতি প্রজ্বালন ও রঙিন বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা।
পানখাইপাড়া এলাকা থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে শাপলা চত্বর হয়ে হাসপাতাল সড়ক ঘুরে আবার পানখাইপাড়ার মারমা উন্নয়ন সংসদ মাঠে এসে শেষ হয়। এ সময় মারমা তরুণ-তরুণীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও ছাতা নিয়ে নেচে-গেয়ে শোভাযাত্রাকে রঙিন করে তোলেন।
শোভাযাত্রার শেষে ডিসপ্লে ও সাংগ্রাইয়ের প্রধান আকর্ষণ রি-আকাজা (মৈত্রী পানি বর্ষণ) উৎসব শুরু হয়। মৈত্রী পানি বর্ষণ উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে এম ওবায়দুল হক।
উৎসবে অংশ নেওয়া উমেচিং মারমা বলেন, ‘শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা সাংগ্রাইয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছি। আমরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে সাংগ্রাইয়ের শোভাযাত্রা শেষে পানি বর্ষণে অংশগ্রহণ করেছি।’
উদ্বোধকেরা বলেন, পাহাড়ের মানুষের জনজীবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধরে রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবাই মিলে সংস্কৃতি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও শান্তির ধারা বজায় রাখার আহ্বান জানান তাঁরা।
বগুড়া শহরের নিশিন্দারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মাদক ও অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে ডিবির একটি দল আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা আড়াইটার দিকে শহরের নিশিন্দারা খাঁ পাড়া এলাকার আলিফ লাম মিম ছাত্রাবাসের একটি৩ মিনিট আগে
পরে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হলে স্বজনদের খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত মরদেহ আনতে দাউদকান্দির উদ্দেশে রওনা দেন। বেলা আড়াইটার দিকে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের নেতৃত্বে তাঁরা দাউদকান্দি থানায় পৌঁছান। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলে মরদেহ নিয়ে দিনাজপুরের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে নবাবগঞ্জ উপজেলার৩২ মিনিট আগে
যাত্রীসহ একটি ভটভটি মহাসড়কের পশ্চিম পাশ দিয়ে বগুড়া শহরের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময়ে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কুড়িগ্রামগামী ‘নবীর পরিবহন’ বাসটি দ্রুতগতিতে আসছিল। ভটভটিটি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করলে বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ভটভটিতে থাকা সবাই ছিটকে মহাসড়কে পড়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার নারায়ণপুর সীমান্তে আটক দুই বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়। পরে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে