পাহাড় থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নির্মূল করা হবে: রিজিয়ন কমান্ডার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাসান মাহমুদ বলেছেন, পাহাড় থেকে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি অচিরেই নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকবে না। শান্ত পাহাড়কে যারা অস্থিতিশীল করার স্বপ্ন দেখছে, তাদের সেই স্বপ্ন আর বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরে খাগড়াছড়ি রিজিয়নের আওতাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি সাবজোনের তারাবনছড়া এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও শুভেচ্ছা উপহার প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাসান মাহমুদ বলেন, পাহাড়ে কোনো সন্ত্রাসীর ঠাঁই হবে না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে স্থানীয় সকল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করছে।
মো. হাসান মাহমুদ আরও বলেন, ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সবার। এখানকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সকল সন্ত্রাসীকে পাহাড় থেকে উৎখাত করা হবে।’ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরতদের নিরাপদে রাখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রিজিয়ন কমান্ডার জানান।
অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয় তিন শতাধিক বাসিন্দাকে শীতবস্ত্র (কম্বল) দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিনা মূল্যে মেডিকেল স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।
এ সময় ডিজিএফআইয়ের (কর্নেল জিএস) কর্নেল আতিকুর রহমান, খাগড়াছড়ি সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাদেমুল ইসলাম, লোগাং ৩ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, খাগড়াছড়ি রিজিয়নের স্টাফ অফিসার (জিটুআই) কাজী মোস্তফা আরেফিন, পানছড়ি সাবজোন কমান্ডার মেজর রিফাত উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এই সংঘর্ষের সময় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালান দলীয় নেতা-কর্মীরা। ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলর রুহুল আমিন টুনুকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
দলীয় নেতা-কর্মীরা জানান, শুক্রবার রাত ৮টায় ওয়ার্ড কার্যালয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল এবং নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সভা আহ্বান করা হয়। সভায় ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর দল থেকে সদ্য বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা নেতা টুনুসহ রাজপাড়া থানা বিএনপির সভাপতি মিজানুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ও অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
তবে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রকিব উদ্দিন টুটুল এবং তাঁর অনুসারীরা সভায় টুনুর উপস্থিতি মেনে নিতে পারেননি। টুটুল ও তাঁর অনুসারীরা দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে টুনুকে সেখান থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁকে টুটুলের অনুসারীরা গালাগাল করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। দলীয় কার্যালয়ের দরজা ভাঙচুর করে টুটুলের অনুসারীরা।
একপর্যায়ে টুনু এবং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব রুবেলের সমর্থকদের প্রতিরোধে সভাপতি টুটুলের অনুসারীরা ওয়ার্ড কার্যালয় থেকে বের হয়ে যান। এরপর দলীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় পরপর দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। তবে সংঘর্ষে কেউ গুরুতর আহত হয়নি বলে দলের নেতা-কর্মীরা জানান।
টুটুল এবং তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকালে টুনু কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন। দলটির সকল সুবিধা নিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আবার বিএনপিতে এসেছেন। দলের দুঃসময়ে নেতা-কর্মীদের পাশে না থেকে নিজের আখের গুছিয়েছেন। টুনু বসন্তের কোকিল। দলের যেসব নেতা-কর্মী টুনুর কাছ থেকে সুবিধা নিচ্ছেন, এখন তাঁরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করছেন।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে রুহুল আমিন টুনু বলেন, ‘সভা চলাকালে টুটুলের নেতৃত্বে আসা কয়েকজন আমাকে দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে যেতে বলেন। এই ওয়ার্ডে আমি বিএনপির নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি ১০ বছর কাউন্সিলর ছিলাম। আমি আওয়ামী লীগে যোগ দিইনি। সাবেক সিটি মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন আমাকে জোর করে বিএনপি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। আমার নামে ১১টি মামলা ছিল। আমি সব সময় বিএনপিকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছি।’
বিষয়টি নিয়ে রাজশাহী মহানগর বিএনপির কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে জানিয়ে ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রুবেল বলেন, ‘কোনো ধরনের কারণ ছাড়া সভাপতি টুটুল এবং তাঁর সমর্থকেরা ওয়ার্ড কার্যালয়ে হামলা চালিয়েছেন। আমরা কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মহানগর বিএনপির নেতৃত্বকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি।’
এ ব্যাপারে বক্তব্যের জন্য রাজপাড়া থানার ভারাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমানকে ফোন দেওয়া হলে তিনি ধরেননি। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বিস্ফোরিত ককটেলের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আওয়ামী লীগ শাসনামলে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় বিএনপি-সমর্থিত ১৭ কাউন্সিলরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। রাজশাহী-২ (সদর) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু সম্প্রতি তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য দলের দায়িত্বশীল নেতাদের কাছে সুপারিশ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ নভেম্বর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এক চিঠিতে তাঁদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেন।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে সরকারি ৮০ বস্তা সারসহ একটি পিকআপ গাড়ি আটক করেছে স্থানীয় জনতা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ সারসহ গাড়িটি জব্দ করে। গতকাল শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নিজ মওনা গ্রামের মাক্কির মোড়ে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা আবু বকর সিদ্দিক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সরকারি সার নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। একটি চক্র নিয়মিতভাবে সার বাইরে বিক্রি করে এলাকায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। রাতে এলাকাবাসী সারবোঝাই গাড়িটি থামিয়ে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারায় গাড়িটি আটক করা হয়। পরে সারসহ গাড়িটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
স্থানীয় কৃষক মনির হোসেন বলেন, সারের সংকটের সুযোগ নিয়ে একটি চক্র কৃষকদের হয়রানির চেষ্টা চালাচ্ছে—এমন অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্থানীয় কৃষকেরা আশা করছেন, এই ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সরকারি সার বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি সার পাচারের সঙ্গে নিজ মাওনা বাজারের সার ডিলার আফির উদ্দিন, জসিম উদ্দিনসহ আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করলে বিস্তারিত জানা যাবে।
শ্রীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুমাইয়া সুলতানা বলেন, ‘বিষয়টি আমরা অবগত হয়েছি। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ডিলারের গুদামে তদন্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মামলার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।’
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গাড়ি ও সার জব্দ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হলো চরমোনাই দরবারের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকাল ৯টায় শুরু হওয়া আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম। প্রায় ২০ মিনিট স্থায়ী মোনাজাতে লক্ষাধিক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।
মোনাজাতে বিশ্বের সকল মুসলিম, বিশেষ করে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা হয়। সেই সঙ্গে দেশকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও মামলাবাজদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের জন্যও দোয়া করা হয়েছে।
মোনাজাতের আগে সমাপনী বয়ানে চরমোনাই পীর বলেন, ‘দুনিয়ার মোহই সকল পাপের উৎস। ব্যক্তিজীবনে আর্থিক অনিয়ম থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের যত দুর্নীতি, ফ্যাসিবাদ, যা কিছু ঘটে, তার কারণ এই দুনিয়ার মোহ। অথচ দুনিয়া খুবই তুচ্ছ একটা জিনিস। হায়াত শেষ হলে পৃথিবীর কোনো সম্পদ কারও কাজে লাগে না। তাই দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে।’
চরমোনাই পীর বলেন, ‘মানুষ আজ আল্লাহকে ভুলে নাফরমানি করছে অহরহ। অথচ একজন মানুষ কবরের পথযাত্রী। সুতরাং তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অর্জনের মাধ্যমে মহান রবের সন্তুষ্টি নিয়ে কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহর ভয় যার অন্তরে নেই, ওই মানুষ এমনকি আলেম, মুফতি ও পীরের কোনো মূল্য নেই।’
চরমোনাই পীর আরও বলেন, ‘নিজেকে নিজে ছোট মনে করতে হবে। আমিত্ব ভাব ও তাকাব্বুরি পরিত্যাগ করতে হবে। হিংসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে হবে। ঘোড়ার মুখে যেভাবে লাগাম থাকে, সেভাবে রাগের মুখে লাগাম লাগাতে হবে। সকাল-সন্ধ্যা জিকিরের মাধ্যমে কলব পরিশুদ্ধ করতে হবে। গিবতের মতো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। পরিবারের সবাইকে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে দ্বীনের পাবন্দি করতে হবে। পরিবারে খাস পর্দা জারি করতে হবে। সকল প্রকার নেশাজাত দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লহওয়ালাদের কিতাব পড়তে হবে। সাপ্তাহিক হালকায়ে জিকির ও তালিমে নিয়মিত অংশ নিতে হবে। সহিহ-শুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে।’
বাকৃবি সংবাদদাতা
বাংলাদেশ সোসাইটি অব প্ল্যান্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (বিএসপিএসটি) আয়োজনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) হয়েছে সংগঠনটির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন। ‘জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই কৃষির জন্য প্ল্যান্ট সায়েন্স’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ শনিবার (২৯ নভেম্বর) থেকে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শনিবার সকালে বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান আয়োজকেরা। এর আগে তিনবার জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করলেও বাকৃবি ক্যাম্পাসে এটি প্রথম আয়োজন।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএসপিএসটির সভাপতি ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া, বাকৃবির ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির, অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান প্রামাণিক, অধ্যাপক ড. ওবায়েদুল ইসলামসহ আরও অনেকে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সম্মেলনের প্রথম দিনে জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই কৃষি বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই শতাধিক শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।
দ্বিতীয় দিনে ১০টি থিমেটিক বিষয়ে ১২৭টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হবে। এর মধ্যে ৬টি ওরাল সেশনে ৫৭টি এবং ৪টি পোস্টার সেশনে ৭০টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। প্রতিটি সেশনের সেরা উপস্থাপককে সম্মাননা দেওয়া হবে।
বিএসপিএসটির সভাপতি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘এই বার্ষিক আয়োজন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী ও নীতিনির্ধারকদের একত্র করে প্ল্যান্ট সায়েন্সের সাম্প্রতিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরে। আশা করি, এই সম্মেলন জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই কৃষি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং খাদ্যনিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’
বিএসপিএসটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল বাসেত মিয়া বলেন, ‘দেশের ফসল উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের এক প্ল্যাটফর্মে আনা এবং অভিজ্ঞতা-ধারণা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়াই এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করছি।’
আব্দুল বাসেত মিয়া জানান, সংগঠনে আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য, ফেলো সদস্য, সহযোগী সদস্যসহ মোট পাঁচ ধরনের সদস্যপদ রয়েছে।
অধ্যাপক ড. ছোলায়মান আলী ফকির বলেন, করোনা মহামারির সময় ২০২১ সালে অনলাইনে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে কক্সবাজারে দ্বিতীয় এবং ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
