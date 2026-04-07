খাগড়াছড়ি

বৈসাবি উৎসবের হাওয়া পাহাড়ে

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পাহাড়ি তরুণীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুরোনো বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে বরণ করে নিতে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে এখন উৎসবের আমেজ। পাহাড়ের প্রধান উৎসব বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু, পাতা, চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানান আয়োজনে মেতেছে পাহাড়ি নানা সম্প্রদায়ের লোকজন। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গয়নায় সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা, জলকেলি, নৃত্য, গীতে জমজমাট এখন পাহাড়ি এলাকাগুলো।

আজ মঙ্গলবার সকালে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রা উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা।

তিনি বলেন, ‘বৈসাবি আমাদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব। বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু, পাতা, চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আজকে জেলা পরিষদ একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে। আজ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এ উৎসব চলবে।’

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে শাপলা চত্বর হয়ে টাউন হলে গিয়ে শেষ হয়। পরে ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ডিসপ্লে ও জলকেলি অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি তরুণ-তরুণীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গয়না পরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ঢোল ও বাঁশির তালে তালে শোভাযাত্রাকে মাতিয়ে রাখেন তাঁরা। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শহরের নারানখাইয়া এলাকা থেকে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জনসংযোগ কর্মকর্তা চিংলা মং চৌধুরীর সঞ্চালনায় এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার উপপরিচালক সাজিয়া তাহের, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নোমান হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহাদাৎ হোসেন, খাগড়াছড়ি বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ফরিদ মিঞা, খাগড়াছড়ি সিভিল সার্জন মোহাম্মদ ছাবের, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট পরিচালক ঞ্যোহ্লা মংসহ পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগউৎসববাংলা নববর্ষ
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

২০ বছর ছদ্মবেশে থাকা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

২০ বছর ছদ্মবেশে থাকা যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

ঝড়ে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত, নোয়াখালীতে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ৯০ ভাগ গ্রাহক

ঝড়ে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত, নোয়াখালীতে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ৯০ ভাগ গ্রাহক

সড়কে স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় যুবক গ্রেপ্তার

সড়কে স্কুলছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় যুবক গ্রেপ্তার