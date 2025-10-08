খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত ঘর থেকে টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত দোকানঘরের ভেতর থেকে একটি টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার শহরের মধুপুর বাজার থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানঘরের ভেতরে ঘাসের মধ্যে সন্দেহজনক একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, সেটি গ্রেনেডের মতো দেখতে। পরে তিনি বিষয়টি সদর থানা-পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রেনেডটি উদ্ধার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধার গ্রেনেডটি পুলিশের ব্যবহৃত টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড হতে পারে। তবে এ ধরনের গ্রেনেড খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ ব্যবহার করে না।
ওসি আরও বলেন, গ্রেনেডটি বর্তমানে নিরাপদে থানায় রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং টিয়ার গ্রেনেডটি কোথা থেকে সেখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এদিকে শহর থেকে টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।
