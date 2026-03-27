বোয়ালখালী বাজারে মধ্যরাতে আগুন, পুড়ল ৩৫ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী বাজারে মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডে ৩৫টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দিবাগত রাত ২টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে বাজার এলাকায় পানির উৎসের সংকট থাকায় আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিসকে বেগ পেতে হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসকে সেনাবাহিনী, পুলিশ, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী সহযোগিতা করেন।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৩৫টি দোকান পুড়ে গেছে। এর মধ্যে ফার্মেসি, জুতা, প্রসাধনী, কাপড়, সেলুন ও স্বর্ণের দোকান রয়েছে। এতে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেন।
নতুন বোয়ালখালী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আলমগীর বলেন, আগুনে ৩৫টি দোকান পুড়ে গেছে। এতে ব্যবসায়ীদের প্রায় ৪ থেকে ৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
দীঘিনালা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পংকজ বড়ুয়া বলেন, ‘রাত ৩টার দিকে আমরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করি। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় ভোর সাড়ে ৪টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো নিরূপণ করা যায়নি।’
