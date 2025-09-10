ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ নিহত ২

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
খাগড়াছড়িতে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদরের চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। তাৎক্ষণিক নিহত দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানা যায়, দুজনের বাড়ি পানছড়ি উপজেলায়।
খাগড়াছড়িতে ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের চালকসহ দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদরের চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে চেঙ্গী ব্রিজ এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন গুরুতর আহত হন। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। তাৎক্ষণিক নিহত দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানা যায়, দুজনের বাড়ি পানছড়ি উপজেলায়।
নরসিংদীর শিবপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আপন চাচা ও চাচাতো ভাইদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার চক্রধা ইউনিয়নের বৈলাব গ্রামে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সোহাগ (৪০) ও তাঁর ভাই রানা (৩৫)।৬ মিনিট আগে
নেত্রকোনা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) এক ঠিকাদারকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি অনিক মাহবুব চৌধুরীর বিরুদ্ধে। আজ বুধবার জেলা এলজিইডি কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন হাসান মাহমুদ কমপ্লেক্সের ‘শিফা ফ্যাশনের’ শ্রমিকেরা। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে দক্ষিণখানের শাহ কবীর মাজার রোডের আজমপুর কাঁচাবাজার এলাকার হাসান মাহমুদ কমপ্লেক্সের সামনে তারা রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান নিয়েছেন।১২ মিনিট আগে
সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা। দুটি ইউনিয়ন পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত অবরোধ চলবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। আজ বুধবার তৃতীয় দিনের অবরোধ শেষে এমন ঘোষণা দেওয়া হয়।৩১ মিনিট আগে