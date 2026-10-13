দেশের সম্পদ শিল্প বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে: কর্মশালায় বক্তারা

জয়পুরহাটে ‘বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও শিল্পায়ন: গবেষণা থেকে বাস্তবায়ন’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে অংশীজন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জয়পুরহাটের ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালারজির (আইএমএমএম) সম্মেলনকক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিএসআইআরের সদস্য (উন্নয়ন) ও সরকারের যুগ্ম সচিব আবুল ফাতাহ মো. বালিগুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিসিএসআইআরের সচিব মোহাম্মদ সহিদুল হক পাটোয়ারী। বক্তব্য দেন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ড. তৌফিক আহমেদ ও জয়পুরহাট জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল ওহাব।
বক্তারা বলেন, গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে হস্তান্তর করা গেলে নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপনের সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে দেশের খনিজ সম্পদের সঠিক ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশে এসব প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণা ও শিল্প খাতের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে বাস্তব উৎপাদনে কাজে লাগানোর ওপরও তাঁরা গুরুত্ব দেন।
কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এভারলাস্ট মিনারেলস, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি ও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিংয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপি নেতা ও ঢাকা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সালাহউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।২৬ মিনিট আগে
রাজধানীর পুরান ঢাকার চকবাজারে আগুনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটির পুরোটাই ব্যবহৃত হতো ব্যাগ, প্লাস্টিক ও বিভিন্ন পণ্যের গুদাম হিসেবে। আগুনে মুনসুর খান প্লাজা ভবনটির ষষ্ঠ তলার প্রায় সব মালপত্র পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের আরএম প্লাজার ষষ্ঠ ও সপ্তম তলাও।৩৬ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগঞ্জ পৌরসভার নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে দুই শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। কমিটিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যত দ্রুত সম্ভব প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
কুমিল্লা নগরীর আদর্শ সদর উপজেলার চাপাপুর এলাকায় একটি বেকারিতে শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত রং দিয়ে খাদ্যপণ্য তৈরি এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের প্যাকেট নকল করে পাউরুটি বাজারজাত করার অভিযোগে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।১ ঘণ্টা আগে