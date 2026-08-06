Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

জয়পুরহাটে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে ক্যানটিন বয়ের মৃত্যু

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২১
জয়পুরহাটে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে ক্যানটিন বয়ের মৃত্যু
নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের সদর উপজেলার তেঘর রেলগেট এলাকায় চলন্ত নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে পড়ে রাশেদুল ইসলাম (২২) নামে এক খাদ্যবাহক (ক্যানটিন বয়) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে জয়পুরহাট ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রাশেদুল ইসলাম গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার পূর্ব গাছগাছি গ্রামের আরমান হোসেনের ছেলে। তিনি ওই ট্রেনেই ক্যানটিন বয়ের কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী নীলসাগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি দুপুরে তেঘর রেলগেট এলাকা অতিক্রম করার সময় রাশেদুল অসাবধানতাবশত ট্রেন থেকে নিচে পড়ে যান। এতে তাঁর মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জয়পুরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম সিদ্দিকী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে যায়। বিষয়টি সান্তাহার রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে রেলওয়ে পুলিশ মরদেহের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটজয়পুরহাট সদররেলওয়ে পুলিশরেলট্রেন দুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগ
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