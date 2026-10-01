Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

বাসের ধাক্কায় কালীগঞ্জ পৌর কর্মচারী নিহত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
বাসের ধাক্কায় কালীগঞ্জ পৌর কর্মচারী নিহত
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বাসের ধাক্কায় আব্দুস সামাদ (৫৯) নামের এক পৌর কর্মচারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের ঢাকা-খুলনা সড়কের রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুস সামাদ কালীগঞ্জ পৌরসভার আড়পাড়ায় বসবাস করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি উপজেলার হাজিপুর মুন্দিয়ায়। তিনি পৌরসভার কসাইখানা পরিদর্শক ছিলেন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আব্দুস সামাদ শহরের বৈশাখী তেলপাম্প এলাকার একটি গোশতের দোকান পরিদর্শন শেষে মোটরসাইকেল চালিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে পৌঁছালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রূপসা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

কালীগঞ্জ পৌরসভার প্রকৌশলী মো. কবীর হাচান জানান, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও গোশতের দোকান পরিদর্শনে বের হয়েছিলেন আব্দুস সামাদ। দুই মাস পর তাঁর অবসরে যাওয়ার কথা ছিল।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বাসটি আটক করা হয়েছে, তবে চালক ও সহকারীরা পালিয়েছেন। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’

বিষয়:

ঝিনাইদহবাসদুর্ঘটনাখুলনা বিভাগকালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)জেলার খবরমোটরসাইকেল
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