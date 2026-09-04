যেকোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে সরকারের পাশে থাকতে সনাতনীদের প্রতি আইনমন্ত্রীর আহ্বান

যেকোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে সরকারের পাশে থাকতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ আহ্বান জানান।
আইনমন্ত্রী বলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে আপনাদের এই আনন্দ-উৎসব, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং ধর্মের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গায় আমি আপনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। সকল ধর্মের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ও নির্ভয়ে ধর্ম পালন করতে পারে, আমরা সেটিই চাই। এই পরিবেশ বজায় থাকুক।’
তিনি বলেন, ‘প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। সব অপশক্তি ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি, যেকোনো অপশক্তির বিরুদ্ধে যখন আমরা সংগ্রাম করব, আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন।’
আলোচনা সভা শেষে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশ নেন আইনমন্ত্রী।
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