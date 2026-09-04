Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

সাংবাদিককে হুমকি: অবশেষে পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা বদলি

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
সাংবাদিককে হুমকি: অবশেষে পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা বদলি
বদলি করা পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ফরিদা। ছবি: সংগৃহীত

সাংবাদিককে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া এবং বাড়িতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ ওঠা টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরের সেই পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকাকে বদলি করা হয়েছে।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) পরিবার পরিকল্পনা টাঙ্গাইলের উপপরিচালক মীর সাজেদুর রহমান ও সহকারী পরিচালক জুলেখা খানম স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ বদলি করা হয়। আদেশ অনুযায়ী, ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দাসী মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ফরিদাকে দেলদুয়ার উপজেলার ফাজিলহাটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বদলি করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৮ আগস্ট গোবিন্দাসী মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারির সময় দুই নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগের তথ্য জানতে গিয়ে ভিডিও ধারণ করছিলেন স্থানীয় এক সাংবাদিক। এ সময় ওই সাংবাদিককে গালিগালাজ, তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া এবং বাড়িতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ফরিদার বিরুদ্ধে।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়।

পরে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে এলে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তাহমিনা তাবাসতুম ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা মেডিকেল অফিসার ডা. সোনিয়া আক্তারকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটি গত ২৩ আগস্ট গোবিন্দাসী মডেল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে ঘটনাটি তদন্ত করে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা ফরিদাকে বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

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