পুলিশ পরিচয়ে মাদক কারবার, নারীসহ ৫ জন গোয়েন্দা জালে

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় নারীসহ পাঁচ মাদক কারবারিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, দুটি ওয়াকিটকি, সাতটি মোবাইল সেট ও ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন শৈলকুপা উপজেলার লক্ষ্মণদিয়া বিশ্বাসপাড়ার মো. রিয়াজ বিশ্বাস (২৭), বারইপাড়া গ্রামের রুবেল হোসেন মোল্লা (৩২), দুধসর গ্রামের মো. আশিক জোয়ার্দ্দার (২৪) ও দুই তরুণী।
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছাব্বিরুল আলম বলেন, উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে থেকে পুলিশ পরিচয়ে মাদকের কারবারসহ প্রতারণা করছিল চক্রটি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় পুলিশের পোশাক, ২টি ওয়াকিটকি, ৭টি মোবাইল সেট, ১৫০টি ইয়াবাসহ মাদক সেবনের বিভিন্ন জিনিস জব্দ করা হয়েছে।
ছাব্বিরুল আলম বলেন, আটক ব্যক্তিরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের পোশাক ব্যবহার করে প্রতারণা করে মানুষের কাছ থেকে টাকাপয়সা আত্মসাৎ করছিলেন এবং মাদকের কারবার করছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় মামলা দায়ের করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।
আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি ছিল, সংসদে আইন পাসের মধ্য দিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে গেছে।’ আজ শুক্রবার (১ মে) সকালে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় মে দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন।২ মিনিট আগে
রাজধানীর হজ ক্যাম্পে হাজি সেজে এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার সৌদি রিয়াল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল ও ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।৬ মিনিট আগে
ইতালিতে বসবাসরত মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর এক যুবক তাঁর ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছোট ভাইকে হত্যার পর মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে রক্তাক্ত লাশ তাঁর পরিবারকেও দেখিয়েছেন। ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় লিসচে শহরে স্থানীয় সময় গত বুধবার রাত ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসেও আজ রাজধানীতে নিত্যদিনের মতো চলাচল করছে গণপরিবহনগুলো। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় সড়কে তেমন যানজট না থাকলেও প্রতিদিনের মতো বাসগুলো থেকে যাত্রীদের জন্য চলছে সেই চেনা ডাক-হাঁক। তেজগাঁওয়ের সড়কে মন্থরগতিতে চলা ‘ভিআইপি’ বাস থেকে কিশোর কণ্ঠে মিরাজ...২ ঘণ্টা আগে