Ajker Patrika
En
ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা
নিহত মোলায়েম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মোলায়েম হোসেন (৪৮) নামে এক ইউপি সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ভায়না বাজারসংলগ্ন কালীশংকরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোলায়েম হোসেন উপজেলার ১ নম্বর ভায়না ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি এবং চরমপন্থী দলের সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি কালীশংকরপুর গ্রামের আবুল মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোলায়েম হোসেন ভায়না বাজার থেকে পান খেয়ে রাত ৮টার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কালীশংকরপুর এলাকায় পৌঁছালে আগে থেকে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুম খান বলেন, নিহত ব্যক্তি চরমপন্থী দলের সদস্য ছিলেন বলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তবে তিনি কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পূর্ববিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের সদস্যরা তাঁকে হত্যা করে থাকতে পারে। তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।

বিষয়:

ঝিনাইদহকুপিয়ে হত্যাখুলনা বিভাগহরিণাকুণ্ডু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত