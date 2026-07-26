ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ঝালকাঠিতে যুবলীগ নেতা আটক

ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে ঝালকাঠি সদর উপজেলার গাভারামচন্দ্রপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলামকে আটক করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার রাতে রাজধানীর আজিমপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে র্যাব-৮-এর একটি দল তাঁকে আটক করে। পরে তাঁকে ঝালকাঠি সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি সংঘটিত একটি ডাকাতির ঘটনায় আরিফুল ইসলামের সম্পৃক্ততার অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা তথ্যের আলোকে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানের পর তাঁকে আটক করা হলেও ঘটনার সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।
ঝালকাঠির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মামুন আল ইসলাম বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে তাঁকে আটক করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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