গাছের সঙ্গে মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কা, হেলপার নিহত

ঝালকাঠির নলছিটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কায় মো. ইমরান (৪০) নামে এক হেলপার (চালকের সহকারী) নিহত হয়েছেন। নিহত ইমরান পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার মৃত মমিন উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় পিকআপের চালকসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শনিবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের নলছিটি উপজেলার সিদ্ধকাটি ইউনিয়নের খেজুরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকাটি বরিশালের বাকেরগঞ্জ ও ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার সীমান্তবর্তী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে মুরগিবাহী পিকআপটি বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। খেজুরতলা এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে পিকআপের হেলপার ইমরান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। চালকসহ আরও তিনজন আহত হন।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে। আহতদের চিকিৎসার জন্য বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান সোহাগ আজকের পত্রিকাকে বলেন, নলছিটি ও বাকেরগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।
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