Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

গাছের সঙ্গে মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কা, হেলপার নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
গাছের সঙ্গে মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কা, হেলপার নিহত
বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের খেজুরতলা এলাকায় গতকাল রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় মুরগিবাহী পিকআপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির নলছিটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে মুরগিবাহী পিকআপের ধাক্কায় মো. ইমরান (৪০) নামে এক হেলপার (চালকের সহকারী) নিহত হয়েছেন। নিহত ইমরান পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার মৃত মমিন উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় পিকআপের চালকসহ আরও তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের নলছিটি উপজেলার সিদ্ধকাটি ইউনিয়নের খেজুরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকাটি বরিশালের বাকেরগঞ্জ ও ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার সীমান্তবর্তী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে মুরগিবাহী পিকআপটি বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। খেজুরতলা এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে পিকআপের হেলপার ইমরান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। চালকসহ আরও তিনজন আহত হন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে। আহতদের চিকিৎসার জন্য বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান সোহাগ আজকের পত্রিকাকে বলেন, নলছিটি ও বাকেরগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এ ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

বিষয়:

ঝালকাঠিবরিশাল বিভাগনলছিটিজেলার খবর
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