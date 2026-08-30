Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

নির্বাচনে পরাজয়ের কয়েক ঘণ্টা পর হার্ট অ্যাটাকে প্রার্থীর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
নির্বাচনে পরাজয়ের কয়েক ঘণ্টা পর হার্ট অ্যাটাকে প্রার্থীর মৃত্যু
মৃত তেরা মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শহীদনগর বাজার পতনঊষার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনে পরাজয়ের পর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তেরা মিয়া (৭০) নামে এক প্রার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত তেরা মিয়া পতনঊষার ইউনিয়নের টিলাগড় গ্রামের বাসিন্দা। তিনি শহীদনগর বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ী ছিলেন।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার শহীদনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন তেরা মিয়া। রাতে নির্বাচনের ফলাফল জানার পর থেকেই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন।

আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে বাজারের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হলে তাঁর বুকে ব্যথা বেড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে বেডে নেওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের নাতি ইসলাম মিয়া বলেন, সকালে বাজারের উদ্দেশে বের হওয়ার পর দাদার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। তাঁকে কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বেডে নেওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

বিষয়:

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