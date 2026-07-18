ভীমরুলির পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ, নিখোঁজ কিশোর

ঝালকাঠির সদর উপজেলার কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছে সানি হাওলাদার (১৪) নামে এক কিশোর। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিখোঁজ সানি হাওলাদার রাজাপুর উপজেলার ২ নম্বর মঠবাড়িয়া ইউনিয়নের চর হাইলাকাঠি এলাকার সোহেল হাওলাদারের ছেলে।
সানির চাচা সৌরভ হোসেন রনি জানান, পরিবারের ১৪ থেকে ১৫ সদস্য ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দুপুরে খাবার শেষে সানি খালের পাশে থাকা একটি আমগাছে উঠে পানিতে লাফ দেয়। এরপর তাকে পানির ওপরে দেখতে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বজনরা পানিতে নেমে খোঁজাখুঁজি করলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি।
সৌরভ হোসেন রনি অভিযোগ করেন, জেলার নিজস্ব ডুবুরি দল না থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ট্রলার দিয়ে খোঁজ চালাচ্ছেন।
ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাব-অফিসার মাহাবুব আলম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রলার দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। বরিশাল ও পটুয়াখালীর ডুবুরি দলের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তবে তারা অন্যত্র উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে ঝালকাঠিতে আসতে পারেনি। তিনি জানান, ডুবুরি দল পৌঁছালে নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
এদিকে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও সানি হাওলাদারকে উদ্ধারে খালে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন।
ভারতীয় সেই নারী রেশমা ও তাঁর সন্তানকে অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে বিজিবি সদস্যরা তাদের পুলিশে সোপর্দ করে বলে নিশ্চিত করেছেন বেনাপোল পোর্ট থানা-পুলিশ...৩৭ মিনিট আগে
নরসিংদীতে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীর কানে কামড় দেওয়ার অভিযোগে করা মামলাকে ঘিরে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। মামলার বাদী ও জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি মিয়া মোহাম্মদ সজিব অভিযোগ করেছেন, মামলার জেরে তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তবে পলাশ উপজেলা বিএনপি দাবি করেছে, কানে কামড়ের ঘটনা১ ঘণ্টা আগে
জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বারবার কিশোর অপরাধের বিষয়টি উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার পরিবর্তে অপ্রয়োজনে বাইরে ঘোরাফেরা করছে। তাদের একটি অংশ পরে মাদকের সংস্পর্শে চলে যাচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে...১ ঘণ্টা আগে
খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ফুটপাত দখল করে দোকানপাট এবং অস্থায়ী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এতে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও শিক্ষার্থীদের চলাচলে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়েই সাধারণ মানুষকে মূল সড়ক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতে দুর্ভোগ বাড়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনাও ঘটছে।১ ঘণ্টা আগে