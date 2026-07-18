Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

ভীমরুলির পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ, নিখোঁজ কিশোর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ভীমরুলির পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ, নিখোঁজ কিশোর
ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও কিশোরকে উদ্ধারে খালে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির সদর উপজেলার কীর্ত্তিপাশা ইউনিয়নের ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে এসে খালে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছে সানি হাওলাদার (১৪) নামে এক কিশোর। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ সানি হাওলাদার রাজাপুর উপজেলার ২ নম্বর মঠবাড়িয়া ইউনিয়নের চর হাইলাকাঠি এলাকার সোহেল হাওলাদারের ছেলে।

সানির চাচা সৌরভ হোসেন রনি জানান, পরিবারের ১৪ থেকে ১৫ সদস্য ভীমরুলি পেয়ারা বাগানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দুপুরে খাবার শেষে সানি খালের পাশে থাকা একটি আমগাছে উঠে পানিতে লাফ দেয়। এরপর তাকে পানির ওপরে দেখতে না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বজনরা পানিতে নেমে খোঁজাখুঁজি করলেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি।

সৌরভ হোসেন রনি অভিযোগ করেন, জেলার নিজস্ব ডুবুরি দল না থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ট্রলার দিয়ে খোঁজ চালাচ্ছেন।

ঝালকাঠি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাব-অফিসার মাহাবুব আলম বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রলার দিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। বরিশাল ও পটুয়াখালীর ডুবুরি দলের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। তবে তারা অন্যত্র উদ্ধার অভিযানে ব্যস্ত থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে ঝালকাঠিতে আসতে পারেনি। তিনি জানান, ডুবুরি দল পৌঁছালে নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

এদিকে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও সানি হাওলাদারকে উদ্ধারে খালে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিষয়:

নিখোঁজঝালকাঠিবরিশাল বিভাগফায়ার সার্ভিস
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