ঝালকাঠিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি 
নাজমুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
ঝালকাঠির নলছিটিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে নাজমুল ইসলাম (২০) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার বৈচন্ডী গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

মৃত নাজমুল ইসলাম ওই গ্রামের মো. শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে। তিনি নলছিটি সরকারি ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

নাজমুলের চাচা মো. আনিছুর রহমান জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে নাজমুল বসতঘরে বিদ্যুতের লাইন মেরামত করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতায়িত হন তিনি। পরিবারের লোকজন তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা প্রাথমিকভাবে বিষয়টি জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

ঝালকাঠিবিদ্যুতায়িতমৃত্যুবরিশাল বিভাগনলছিটিজেলার খবর
